Digga, 12. August ist Weltjugendtag

Yo, am 12. August ist wieder "Internationaler Tag der Jugend" – der Tag, wo's nicht um die Boomer geht, sondern um uns, bro.

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Es geht darum, wie's jungen Leuten wirklich geht, was uns triggert und dass unsere Ideen kein Cringe sind, sondern zählen. Auch in Niederösterreich ist klar: Junge Leute haben ihre eigene Bubble, eigene Fragen und wollen wissen, wohin die Reise geht.

No cap: Mitreden ist Pflicht

"Junge Menschen bringen mega frischen Wind, pure Energy und krasse neue Perspektiven rein. Die wollen gehört werden, mitmischen und ihr eigenes Ding durchziehen, kein Aufgeben. Dafür brauchen sie Infos, auf die hundertprozentig Verlass ist, mega easy Beratung und Angebote, die genau da droppen, wo die jungen Leute eh schon abhängen", sagt in etwa Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, und das ist facts.

Jugend:info NÖ – dr Main Character Move

Bei Fragen im Alltag ist die Jugend:info NÖ literally die erste Adresse. Ob Schule, Job, Auslandsjahr, Recht, Health, Kohle oder Wohnen, bis hin zu Freizeit und Mitmachen – hier gibt's Infos, die nicht nur nice, sondern auch actually hilfreich sind. Persönlich, am Handy, online oder über die Social-Media-Kanäle der Jugend:info NÖ, ganz wie du chillst.

Zero Cringe, hundert Prozent Durchblick

"Die Themen von jungen Menschen sind einfach mega vielfältig. Genau deshalb braucht's Angebote, die man checkt, die aktuell sind und wo man ohne Stress reinkommt. Die Jugend:info NÖ liefert das seit Jahren ab und hilft jungen Leuten dabei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne dass irgendwer labert", so in etwa Teschl-Hofmeister.

Mehr Drip als nur Infos

Die Jugend:info NÖ hat aber noch mehr am Start: die Jugend:karte NÖ, das "Leben A-Z", Workshops, Broschüren, Beteiligungsprojekte, europäische Jugendprogramme und Angebote für Gemeinden, Schulen und Organisationen. Basically der komplette Life-Hack-Baukasten.

Fazit: Real talk zum Schluss

"Der 'Internationale Tag der Jugend' erinnert uns daran, jungen Leuten zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen, kein Ghosting. Wer Jugendliche stärkt, stärkt die Zukunft unseres Landes, Punkt. Niederösterreich bietet jungen Menschen mega viele Möglichkeiten, sich zu informieren, einzubringen und ihren eigenen Weg zu gehen", so Teschl-Hofmeister abschließend.

Mehr Infos gibt's unter: www.jugendinfo-noe.at