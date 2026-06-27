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Attacken in Wien

23-Jähriger sticht auf zwei Personen ein

Polizei-Einsatz
© APA/MAX SLOVENCIK
Nach zwei aufeinanderfolgenden Messerattacken in Rudolfsheim-Fünfhaus hat die Polizei einen 23-Jährigen festgenommen.
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Am Donnerstagabend kam es im Vogelweidpark in Wien zu einem brutalen Zwischenfall. Ein 23-jähriger libyscher Staatsbürger soll ein späteres Opfer angesprochen und nach einem Joint gefragt haben. Als die Person dies verneinte, eskalierte die Situation und der Verdächtige stach den Ermittlungen zufolge mit einem Messer zu. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand laut Polizei glücklicherweise keine Lebensgefahr.

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Zweite Attacke in der Nacht

Nur wenige Stunden später, um Mitternacht am Freitag, schlug der mutmaßliche Angreifer in der Denglergasse erneut zu. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung verletzte der 23-Jährige eine weitere Person mit dem Messer. Das zweite Opfer kam mit oberflächlichen Verletzungen glimpflicher davon, wurde aber zur Sicherheit ebenfalls in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert.

Festnahme in einer Wiener Garage

In den Morgenstunden stießen herbeigerufene Polizisten schließlich auf den Tatverdächtigen. Er schlief in einer Garage, wurde von den Beamten sofort wiedererkannt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien umgehend festgenommen. Da sich der Beschuldigte bei seiner Festnahme in einem beeinträchtigten Zustand befand, war eine Vernehmung durch die Ermittler bislang noch nicht möglich. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle West) hat den Fall übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.

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