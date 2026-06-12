Mord-Alarm: Lehrerin (28) tot in Schule gefunden

Eine 28-jährige Lehrerin wurde tot in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Oberösterreich, Bezirk Schärding) gefunden.

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Oberösterreich. Am Freitagabend wurde eine 28-jährige Lehrerin tot in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) aufgefunden. Das berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) online. Tatverdächtig sei dem Bericht zufolge der 29-jährige Ex-Freund, ebenfalls Lehrer – er soll nach der Tat Suizid begangen haben.

Am Abend um 18 Uhr hielten Angehörige der Lehrerin aus Sorgen Nachschau in der Schule, in der sie tätig war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.

Der mutmaßliche Täter dürfte nach der Tat mit dem Auto weggefahren sein. Sein Wagen krachte einige Kilometer entfernt gegen einen Baum. Im Wrack wurde die Leiche des Mannes gefunden - sie wies Schusswunden am Kopf auf. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das Motiv war noch unklar, allerdings hatten Opfer und Täter zurückliegend eine Beziehung, sodass eine Beziehungstat naheliegend ist.

S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.