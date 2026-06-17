Apple AirTag 4er-Pack im Amazon-Angebot!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Fast jeder kennt das Problem: Der Schlüssel ist plötzlich verschwunden, das Portemonnaie nicht auffindbar oder die Reisetasche taucht genau dann unter einem Berg von Gepäckstücken auf, wenn man ohnehin schon in Eile ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Genau für solche Situationen wurden die Apple AirTags entwickelt. Die kleinen Tracker gehören seit Jahren zu den beliebtesten Apple-Gadgets überhaupt und sind aktuell im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote deutlich günstiger erhältlich.

Das Apple AirTag 4er-Pack der 2. Generation kostet derzeit nur 80,66 Euro statt 120 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent.

Nie wieder lange suchen

Auch wir in der Redaktion kennen das Problem verlorener Alltagsgegenstände nur zu gut.

Ob Schlüsselbund, Geldbörse, Handtasche, Koffer oder Rucksack – viele Menschen verbringen überraschend viel Zeit damit, verlegte Gegenstände zu suchen.

Mit einem AirTag lassen sich wichtige Dinge direkt über die "Wo ist?"-App auf dem iPhone oder iPad orten.

Besonders praktisch auf Reisen

Gerade vor der Urlaubszeit erfreuen sich AirTags großer Beliebtheit.

Viele Reisende befestigen die Tracker inzwischen im Koffer oder Reisegepäck. Sollte das Gepäckstück einmal nicht dort ankommen, wo es soll, kann der Standort häufig direkt über das eigene Apple-Gerät überprüft werden.

Für viele Urlauber ist das mittlerweile ein echter Geheimtipp.

Genaue Suche direkt über das iPhone

Die zweite Generation der AirTags bietet eine noch präzisere Ortung.

Über die Funktion "Genaue Suche" können Nutzer sich Schritt für Schritt zum gesuchten Gegenstand führen lassen. Gerade in Wohnungen, Büros oder Hotels kann das viel Zeit und Nerven sparen.

Einrichtung in wenigen Sekunden

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit der AirTags ist die einfache Einrichtung.

Die Tracker werden mit einem Klick mit dem iPhone oder iPad verbunden und sind anschließend sofort einsatzbereit. Technische Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Amazon-Bestseller mit tausenden Käufen

Dass die kleinen Tracker so gefragt sind, zeigen auch die Zahlen.

Das AirTag 4er-Pack trägt die Auszeichnung Amazon's Tipp, wurde allein im vergangenen Monat mehr als 5.000 Mal gekauft und erreicht starke 4,7 von 5 Sternen bei über 2.500 Bewertungen.

Damit gehört es aktuell zu den erfolgreichsten Apple-Produkten auf Amazon.

Warum sich das 4er-Pack besonders lohnt

Viele Nutzer beginnen mit einem AirTag – und bestellen kurze Zeit später weitere.

Schließlich gibt es meist mehrere Gegenstände, die man regelmäßig sucht: Schlüssel, Geldbörse, Rucksack, Koffer oder sogar das Fahrrad.

Das 4er-Pack bietet daher oft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fazit

Wer keine Lust mehr auf die tägliche Suche nach Schlüssel, Geldbörse oder Gepäck hat, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Das Apple AirTag 4er-Pack der 2. Generation gehört zu den praktischsten Apple-Gadgets überhaupt und ist aktuell mit 33 Prozent Rabatt erhältlich. Dank der einfachen Bedienung und der präzisen Ortung kann der kleine Tracker im Alltag eine überraschend große Hilfe sein.

Für viele Apple-Nutzer dürfte dieses frühe Prime-Day-Angebot zu den attraktivsten Technik-Deals der Woche gehören.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.