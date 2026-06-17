Studentinnen sterben nach Monsterwelle

Zwei Studentinnen wurden an einem Strand von einer gewaltigen Welle erfasst und ins Meer gezogen. Für die jungen Frauen kam jede Hilfe zu spät.

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Die beiden Studentinnen hielten sich an einem Strand in Santa Cruz (USA) auf und sollen dort eingeschlafen sein. Während sie nahe der Wasserlinie lagen, überraschte sie plötzlich eine außergewöhnlich starke Welle.

Augenzeugen berichteten, dass die Wassermassen die jungen Frauen innerhalb weniger Sekunden mitrissen.

Große Suchaktion gestartet

Rettungskräfte und Einsatzteams suchten sofort nach den Vermissten. Nach stundenlangen Einsätzen konnten die beiden Frauen schließlich nur noch tot geborgen werden.

Die Behörden untersuchen nun die genauen Umstände des Unglücks.

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Warnung an Urlauber

Experten weisen immer wieder darauf hin, dass sogenannte Monster- oder Freakwellen selbst bei scheinbar ruhiger See auftreten können. Besonders gefährlich ist es, direkt an der Wasserlinie zu schlafen oder sich dort längere Zeit aufzuhalten.

An vielen Stränden werden Besucher deshalb regelmäßig vor plötzlich auftretenden Wellen und starken Strömungen gewarnt.

Was als unbeschwerter Tag am Meer begann, endete für die beiden Studentinnen tödlich. Das Unglück zeigt, wie unberechenbar die Kraft des Ozeans sein kann.