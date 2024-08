Lugners "Bienchen": zwei Stunden Arbeit, dann Party

Simone war bis 12.30 Uhr im Büro, dann war beim Empfang "abwesend" zu lesen - oe24 hat nachgefragt

Zugegeben: Wirklich arbeitsreich war der erste Diensttag von Richard Lugners (91) "Bienchen" ohnehin nicht, aber nach dem Medienrummel, TikTok-Drehs und Selfies sollte Simone zumindest ein bisschen in die Lugner City eintauchen. Zu Mittag stand immerhin ein Kennenlernen mit ihren Mitarbeitern (darunter auch Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner) an.

Richard und Simone Lugner empfingen die Mitarbeiter mit Sekt und Brötchen © Instagram

Simone Lugner über Mitarbeiter-Kennenlernen: "Wir sind gerade am Feiern"

Gegen 12.30 Uhr betrat oe24 noch einmal das Büro des Baumeisters und seiner Gattin. Auf dem Bildschirm beim Empfang war zu lesen, wer anwesend ist und wer nicht. Neben dem Namen Simone Lugner stand "abwesend". Ist sie nach zwei Stunden "Arbeit" also gar schon wieder in den Feierabend verschwunden? "Wir machen sind gerade am Feiern", antwortet "Bienchen" auf die Nachfrage. Alle Mitarbeiter seien bei Richard im Büro gewesen und es wurden Sekt und Brötchen gereicht. Es war übrigens auch für "Mörtel" der erste Tag im Büro nach zwei Monaten im Homeoffice.

Simones Büro liegt direkt gegenüber von Richards. © Andreas Tischler ×

Kitzbühel statt Lugner City

Am Freitag verschwindet Simone auch schon wieder aus der Lugner City. Stattdessen geht es in die Gamsstadt. Dort feiert sie mit weiteren "Tierchen" ihren Polterabend nach. Für einen RTL-Dreh geht es zu Rosi Schipflinger in die Sonnbergstubn.