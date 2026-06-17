Von Mordor bis Hogwarts: Bei Lego purzeln schon vor dem Prime Day die Preise

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Der Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni, doch Lego-Fans können schon früher sparen. Viele Sets sind aktuell zum Tiefpreis zu haben – von Herr der Ringe bis zu den süßen Botanicals-Sets.

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Lego-Deals vor dem Prime Day: Jetzt wird gebaut und gespart

Der Prime Day naht in Riesenschritten, aber bei Lego fallen die Preise schon jetzt. Amazon bietet einige starke Früh-Deals für Prime-Day-Enthusiasten, darunter große Sammler-Sets, Geschenkideen für Kinder und dekorative Modelle für Erwachsene.

Lego ist längst nicht mehr nur Spielzeug. Ob Mordor fürs Regal, Hogwarts fürs Kinderzimmer oder Sukkulenten fürs Sideboard: Die Marke trifft Fantasy-Fans, Film-Nerds, Gamer und Deko-Liebhaber gleichermaßen. Wir haben die frühen Prime-Day-Angebote gecheckt – und diese Sets stechen besonders heraus.

Diese Lego-Sets sind schon vor dem Prime Day besonders günstig

LEGO Icons Der Herr der Ringe: Barad-dûr

Düster, riesig, ikonisch: Barad-dûr ist ein echtes Sammler-Set für Erwachsene und bringt Mordor direkt ins Regal. Mit Minifiguren wie Sauron, Gothmog, Frodo, Sam und Gollum steckt hier ordentlich Film-Feeling drin. Das Set ist ein starkes Ausstellungsstück für Herr-der-Ringe-Fans, die nicht kleckern, sondern klotzen wollen.

Deal-Check: Für 394,18 statt 463,86 Euro – selten so günstig zu haben!

LEGO Icons Der Herr der Ringe: Bruchtal

Bruchtal ist ein Fest für Mittelerde-Fans. Das Modellbau-Set für Erwachsene kommt mit 15 Minifiguren, darunter Gandalf, Legolas, Aragorn und Frodo. Wer gern detailreich baut und danach ein echtes Schmuckstück im Regal stehen haben möchte, liegt hier goldrichtig.

Deal-Check: Für 420,49 statt 504,19 Euro – selten so günstig zu haben!

LEGO The Legend of Zelda Deku-Baum 2-in-1-Set

Gaming-Nostalgie zum Zusammenbauen: Der Deku-Baum ist ein 2-in-1-Sammlerstück mit Prinzessin Zelda und drei Link-Minifiguren. Für Zelda-Fans ist das Set ein starkes Display-Modell mit ordentlich Hyrule-Magie. Der Preis ist aktuell sehr gut, auch wenn das Set schon einmal minimal günstiger war.

Deal-Check: Für 262,07 statt 302,51 Euro – aktuell ein Top-Preis!

LEGO Harry Potter Schloss Hogwarts: Flugstunden

Einmal ab nach Hogwarts: Das Set Flugstunden bringt sechs Minifiguren mit, darunter Draco Malfoy und Professor McGonagall. Für Kinder ab neun Jahren ist das ein schönes Rollenspiel-Set, für Potter-Fans ein günstiger Einstieg in die magische Lego-Welt.

Deal-Check: Für 68,46 statt 80,66 Euro – war in diesem Jahr noch nie günstiger!

LEGO Star Wars: The Clone Wars V-19 Torrent-Sternjäger

Der V-19 Torrent-Sternjäger bringt Clone-Wars-Action ins Kinderzimmer. Mit Minifiguren und Lichtschwert eignet sich das Set für Kinder ab neun Jahren, aber auch Star-Wars-Sammler dürften hier schwach werden. Wir mögen den starken Rabatt – 32 Prozent können sich sehen lassen.

Deal-Check: Für 44,36 statt 65,53 Euro – 32 Prozent Rabatt!

LEGO Marvel Spider-Verse: Miles Morales vs. Spot

Miles Morales gegen Spot – das klingt nach Superhelden-Action mit Tempo. Das Set bringt vier Minifiguren, ein Spielzeugauto und einen Mini-Markt mit. Wir finden: Eine starke Geschenkidee für Marvel-Fans ab neun Jahren, gerade weil der Preis aktuell richtig gut aussieht.

Deal-Check: Für 34,27 statt 50,41 Euro – günstig wie noch nie dieses Jahr!

LEGO Marvel Tanzender Groot

Groot tanzt wieder – und zwar als interaktives Lego-Set. Die animierte Figur aus Guardians of the Galaxy ist eine witzige Geschenkidee für Kinder und Marvel-Fans. Wir mögen den Mix aus Spielspaß, Fan-Faktor und Schreibtisch-Deko.

Deal-Check: Für 33,26 statt 45,37 Euro – günstig wie noch nie dieses Jahr!

LEGO Botanicals Waldpilze

Lego kann auch Deko – und die Waldpilze zeigen das besonders schön. Das Set für Erwachsene bringt Fliegenpilz-Optik und Kunstblumen-Flair in Wohn- oder Schlafzimmer. Wir finden: Verspielt, dekorativ und perfekt für alle, die Pflanzen mögen, aber keine gießen wollen.

Deal-Check: Für 58,39 statt 80,66 Euro UVP – war noch nie so günstig!

LEGO Botanicals Sukkulenten

Diese Sukkulenten bleiben garantiert frisch. Das Set besteht aus neun künstlichen Pflanzen und verbindet Bau-Spaß mit Home-Deko. Die Lego-Sukkulenten passen auf Sideboard, Regal oder Schreibtisch und sind eine schöne Geschenkidee für Erwachsene.

Deal-Check: Für 42,65 statt 50,41 Euro – war dieses Jahr noch nie günstiger!

LEGO Botanicals Seerosen

Die Lego-Seerosen bringen zwei künstliche Topfpflanzen in transparenten Vasen mit. Das Set eignet sich für Kinder ab neun Jahren und erwachsene Blumenliebhaber. Eine kleine, feine Deko-Idee mit schönem Rabatt.

Deal-Check: Für 30,07 statt 40,33 Euro – 25 Prozent Rabatt!

Prime Day 2026: Kurz anmelden und sparen

Der Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni. Viele Angebote sind exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar. Wer noch kein Mitglied ist, kann sich meist kurzfristig anmelden und prüfen, ob ein kostenloser Testzeitraum verfügbar ist.

Neben Prime-Day-Deals bietet Prime weitere Vorteile wie schnellen Versand und Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video. Unser Fazit: Gerade bei Lego lohnt sich der frühe Blick. Einige Sets sind schon vor dem offiziellen Start stark reduziert – und bei beliebten Sammler-Modellen können gute Preise schnell wieder verschwinden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.