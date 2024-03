× Michael Jackson: So schauen seine Kinder jetzt aus

2009 starb der King Of Pop Michael Jackson. Jetzt feierten seine Kinder Prince, Paris und "Blanket" in London die Premiere eines neuen Musicals über ihren Papa. Mit einem raren gemeinsamen Auftritt.

Groß sind sie geworden. Die Kinder von Michael Jackson († 2009). Am Mittwoch überraschten Prince (27), Paris (25) und Blanket (22) mit einem raren gemeinsamen Auftritt. In Londoner Prince Edward Theatre waren die drei Jackson-Kids bei der Premiere von "MJ: The Musical" mit dabei. Paris glänzte in einem dunkelbraunen Midikleid mit Riemendetail, offenen Riemchenschuhen und grauer Clutch. Ihre Brüder trugen einen schlichten Anzug.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Einer der wenigen gemeinsamen Auftritte. Zuvor wurden sie ja u.a. nur von der Familie bei der Begräbnisfeier für den King Of Pop 2009 im Staples Center von Los Angeles vor die Kameras gezerrt. Paris und Prince entstammen Jacksons-Ehe mit Dermatologieassistentin, Debbie Rowe. Der 22-jährige Blanket, der mit bürgerlichem Namen Bigi heißt, wurde im Februar 2002 durch eine Leihmutter geboren, die Identität seiner leiblichen Mutter ist weiter unbekannt.