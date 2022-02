Seltener Auftritt der Jackson-Kids

Die Kinder von Musik-Legende Michael Jackson zeigten sich gemeinsam am roten Teppich.

Am 1. Februar feierte "MJ: The Musical am Broadway seine Premiere. Die Show handelt von der Karriere des im Jahr 2009 verstorbenen Sängers Michael Jackson. Am Premierenabend selbst standen aber seine Kids im Mittelpunkt des Geschehens. Gemeinsam posierten Paris (23) und Prince Jackson (24) am roten Teppich des Neil Simon Theaters - eine Seltenheit, denn normalerweise meiden die beiden Auftritte in der Öffentlichkeit.

Promis bei Musical-Eröffnung

Auch der jüngere Bruder der beiden, Prince Michael Jackson II alias Blanket (19), soll bei der Veranstaltung gewesen sein. Über den roten Teppich lief er im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht. Ebenfalls anwesend waren US-Medienberichten zufolge unter anderem: Regisseur Spike Lee (64), sein Kollege Kenny Ortega (71) oder Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II (35).