In diesen Urlaubsländern dürfen Sie das WC-Papier nicht hinunterspülen

Was für uns im Alltag die reinste Selbstverständlichkeit ist, kann im Urlaub schnell zu einem peinlichen Erlebnis werden. Der Grund: In vielen beliebten Reiseländern ist es strengstens verboten, das Toilettenpapier ins WC zu werfen.

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Ein Strandtag neigt sich dem Ende zu, Sie kehren in Ihr Hotelzimmer zurück, gehen auf die Toilette, drücken die Spülung und plötzlich steigt das Wasser bedrohlich an. Panik macht sich breit. Was in Österreich völlig normal ist, kann in vielen beliebten Urlaubsländern für Ärger sorgen. Dort gehört das WC-Papier nämlich nicht in die Toilette, sondern in einen Mülleimer. Wer das nicht weiß, riskiert verstopfte Abflüsse, unangenehme Situationen und im schlimmsten Fall sogar zusätzliche Kosten. Wir verraten, in welchen Urlaubsländern Sie besonders aufpassen sollten.

Warum ist das Spülen eigentlich ein Problem?

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In Österreich, Deutschland und der Schweiz sind wir mit einer modernen Infrastruktur gesegnet: Unsere Abflussrohre sind breit, die Kanalisation ist leistungsstark. In anderen Teilen der Welt gelten jedoch andere technische Voraussetzungen. Die drei Hauptgründe für das Spül-Verbot:

Zu schmale Rohre: Oft haben die Leitungen in Urlaubsländern nur einen Durchmesser von etwa 70 Millimetern oder schlichtweg zu wenig Gefälle. Das Papier bleibt stecken und blockiert das Rohr.

Sickergruben: Gerade in abgelegenen Gebieten, auf Inseln oder in älteren Fincas gibt es keine zentrale Kanalisation. Die Abwässer landen in Sickergruben. Dort kann sich das Papier kaum zersetzen, wird steinhart und legt den natürlichen Verrottungsprozess lahm.

Wassermangel: Gerade im Mittelmeerraum ist Wasser im Hochsommer oft knapp. Es gibt schlicht zu wenig Druck, um große Mengen Papier zuverlässig abzutransportieren.

Europa-Check: Hier ist Vorsicht geboten

Besonders rund ums Mittelmeer und im Osten Europas sollten Sie vor dem Spülen einen genauen Blick auf die Hausregeln werfen:

Griechenland: Wer schon einmal auf Kreta oder den Kykladen war, kennt ihn: den berühmten kleinen Eimer neben der Toilette. Auf fast allen Inseln und auch oft auf dem Festland gilt: Klopapier niemals spülen!



Türkei & Zypern: In vielen, vor allem älteren oder ländlichen Anlagen sind die Rohrsysteme nicht für westliche Papiermengen ausgelegt.



Balkan-Staaten: Bulgarien, Nordmazedonien, Montenegro und teilweise die Ukraine zählen ebenfalls zu den Ländern, in denen Vorsicht geboten ist.



Spanien & Portugal: In modernen Stadthotels ist es meist kein Problem. Doch sobald Sie sich in abgelegene Regionen, auf Fincas im Landesinneren oder ländlichere Gebiete der Balearen und Kanaren begeben, warnen oftmals Hinweisschilder vor dem Spülen.

Auch weltweit ist das Spülen oft tabu

Südostasien: In Ländern wie Thailand, Vietnam, Kambodscha und Indonesien gehört der Eimer, oft kombiniert mit einer praktischen Handbrause (der sogenannten "Bum Gun"), zum hygienischen Standard.



Lateinamerika & Karibik: In Mexiko, Costa Rica, Peru oder Brasilien (hier raten sogar einige Städte dringend davon ab) sind die Abwassersysteme oft überlastet.



Nordafrika: Auch im Ägypten- oder Marokko-Urlaub heißt es fast immer: Ab in den Eimer damit.

So machen Sie es richtig (und hygienisch)

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Der Gedanke, benutztes Toilettenpapier in einen Mülleimer zu werfen, lässt viele Europäer zunächst schaudern. Doch keine Sorge, es ist längst nicht so unhygienisch, wie man denkt:

Neben jeder Toilette in den betroffenen Ländern steht ein (meist per Fußpedal bedienbarer) Mülleimer mit Deckel. In guten Hotels wird dieser täglich vom Personal geleert. Wenn Sie sich unwohl fühlen, nehmen Sie einfach kleine, blickdichte Hygiene- oder Gassi-Beutel von zu Hause mit. Darin lässt sich das Papier geruchsdicht verschließen, bevor es im Mülleimer landet.

Wichtig: Wenn normales Toilettenpapier die Rohre schon verstopft, sind Feuchttücher, Tampons oder Binden sowieso tabu. Werfen Sie diese niemals ins WC, um sich unangenehme Begegnungen mit dem Hotel-Hausmeister zu ersparen.