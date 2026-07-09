SPÖ-Jungpolitiker: "Wer ist die Stadt mit Deutschproblemen"

Deutsch ist Thema im Nationalrat. Das Niveau sinkt, prangert die Regierung an und verspricht mehr Geld für Schulen. Der junge SPÖ-Abgeordnete Paul Stich leistet sich sprachlichen Schnitzer.

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Er wollte auf die Stadt Wels - freiheitlich regiert - hinhauen. Dabei leistete sich der SPÖ-Abgeordnete Paul Stich allerdings selbst einen peinlichen Fehler. Gerade beim Thema: "Deutsch."

"Wer ist die Stadt - liebe Zuseherinnen, Sie können gerne mitraten - wer ist in Österreich die Stadt mit der höchsten Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"

"Richtig, das ist Wels", sagt Stich. "Dort ist Andreas Rabl von der FPÖ Bürgermeister. "

Gar nicht richtig ist Paul Stichs eigener Satz. Grammatikalisch korrekt hätte er fragen müssen: "Welche Stadt in Österreich hat die höchste Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"

Für einen Deutschkurs ist es nie zu spät. Zum Glück fördert die Regierung jetzt. Womöglich auch die eigenen Abgeordneten.