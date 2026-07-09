Parlaments-Fail
SPÖ-Jungpolitiker: "Wer ist die Stadt mit Deutschproblemen"
Er wollte auf die Stadt Wels - freiheitlich regiert - hinhauen. Dabei leistete sich der SPÖ-Abgeordnete Paul Stich allerdings selbst einen peinlichen Fehler. Gerade beim Thema: "Deutsch."
"Wer ist die Stadt - liebe Zuseherinnen, Sie können gerne mitraten - wer ist in Österreich die Stadt mit der höchsten Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"
"Richtig, das ist Wels", sagt Stich. "Dort ist Andreas Rabl von der FPÖ Bürgermeister. "
Gar nicht richtig ist Paul Stichs eigener Satz. Grammatikalisch korrekt hätte er fragen müssen: "Welche Stadt in Österreich hat die höchste Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"
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Für einen Deutschkurs ist es nie zu spät. Zum Glück fördert die Regierung jetzt. Womöglich auch die eigenen Abgeordneten.
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