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Parlaments-Fail

SPÖ-Jungpolitiker: "Wer ist die Stadt mit Deutschproblemen"

Ein Mann spricht an einem Rednerpult mit drei Mikrofonen vor einer Holzvertäfelung.
© parlament
Deutsch ist Thema im Nationalrat. Das Niveau sinkt, prangert die Regierung an und verspricht mehr Geld für Schulen. Der junge SPÖ-Abgeordnete Paul Stich leistet sich sprachlichen Schnitzer.
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Er wollte auf die Stadt Wels - freiheitlich regiert - hinhauen. Dabei leistete sich der SPÖ-Abgeordnete Paul Stich allerdings selbst einen peinlichen Fehler. Gerade beim Thema: "Deutsch."

"Wer ist die Stadt - liebe Zuseherinnen, Sie können gerne mitraten - wer ist in Österreich die Stadt mit der höchsten Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"

"Richtig, das ist Wels", sagt Stich. "Dort ist Andreas Rabl von der FPÖ Bürgermeister. "

Gar nicht richtig ist Paul Stichs eigener Satz. Grammatikalisch korrekt hätte er fragen müssen: "Welche Stadt in Österreich hat die höchste Quote an Kindern, die Deutschförderung brauchen?"

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Für einen Deutschkurs ist es nie zu spät. Zum Glück fördert die Regierung jetzt. Womöglich auch die eigenen Abgeordneten.

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