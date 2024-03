Geheimnis um ÖFB-EM-Trikots gelüftet?

Platz rechtzeitig vor dem Oster-Geschäft endlich die ÖFB-EM-Trikot-Bombe? Insider-Portal "footballkitarchive.com" soll herausgefunden haben in welchen Dressen Rekordteamspieler Marko Arnautovic und Co. in Deutschland den Titel jagen.

Die ÖFB-Fans sind voller Vorfreude und sitzen auf glühenden Kohlen. In nur noch 81 Tagen beginnt die EURO in Deutschland (vom 14. Juni bis 14. Juli), aber das lang ersehnte neue EM-Trikot lässt noch auf sich warten - zumindest bis jetzt. Denn das gut informierte Insider-Portal "footballkitarchive.com" behauptet bereits zu wissen, in welcher Wäsch' die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick bei der EM auflaufen wird. Ausrüster Puma, die am Donnerstag angekündigt haben weitere EM-Trikots zu präsentieren, entschied sich dabei für ein aufregendes Design mit gewagten Farbkombinationen.

"Chili-Pepper" ist das neue rot-weiß-rot

Das Heimtrikot, dessen Farben bereits vorab geleakt wurden, kombiniert tatsächlich zwei aufregende Rottöne: "Red" und "Chili Pepper" sind nämlich das neue rot-weiß-rot am Modehimmel. Mit architektonischen Elementen und einer modernen Linienführung, die an Berglandschaften erinnern könnten, soll es zudem Tradition und Moderne miteinander verbinden. Dies spiegelt auch die Vision des Teamchefs wider, der seit seiner Übernahme im Sommer 2022 frischen Wind ins ÖFB-Team brachte und neben Routiniers wie David Alaba, Marko Arnautovic und Co. auch jungen Spielern die Chance gab sich im Nationalteam zu beweisen.

Frische Minze bei den Auswärtsspielen

Auswärts kommt es zu einer "elektrisierenden" Premiere in der Dressen-Historie. Neben Weiß überrascht das Auswärts-Kit nämlich mit einem Hauch von "Electric Peppermint". Zur Erinnerung: Bei der EURO 2021 (eigentlich 2020) sorgte das Türkis auf den schwarzen Auswärtsdressen für Mega-Entrüstung unter den rot-weiß-roten Fans. Doch dieses Mal ist die Mint-Farbe subtiler und soll an die Himmelsfarben erinnern. Im Mittelpunkt steht vor allem die "Stärke Österreichs", die durch den heimischen Adler verkörpert werden soll.

Trikot-Premiere rechtzeitig vor Osterfest?

Spätestens bei der EM-Generalprobe in der Schweiz am 8. Juni sollte die „elektrische“ Wäsche Premiere feiern. Das neue Heimtrikot ist vier Tage davor beim Heimspiel gegen Serbien in Wien (4. Juni) in Aktion zu sehen. Eine noch taktischere Entscheidung, besonders mit Blick auf das Oster-Geschäft, wäre jedoch, das Trikot bereits beim morgigen Heimspiel gegen die Türkei zu präsentieren. Diese Gelegenheit bietet sich perfekt an, zumal auch die beiden verletzten ÖFB-Superstars Marko Arnautovic und David Alaba im Ernst-Happel-Stadion erwartet werden.