Amazon Prime Deal Days kehren mit tausenden Angeboten zurück

Am 7. und 8. Oktober 2025 profitieren Prime-Mitglieder von exklusiven Rabatten auf Elektronik, Mode und Haushaltsprodukte – darunter auch beliebte österreichische Marken wie Swarovski und Giesswein.

"Es ist großartig, dass die Prime Deal Days auch in diesem Jahr zurückkehren und wir unseren Prime-Mitgliedern mit attraktiven Angeboten auf hunderttausende Produkte ein Lächeln ins Gesicht zaubern können", erklärt Lena Sprenger, Director Prime beim Online-Riesen Amazon.

Sparmöglichkeiten u.a. auf diese beliebten Marken

"Attraktive Sparmöglichkeiten" gebe es laut Amazon beispielsweise bei beliebten Modemarken wie Boss, Levi`s und Karl Lagerfeld oder Elektronik von Marshall, GoPro und Sennheiser. Auch Angebote von bekannten Brands sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich sind wieder dabei. So z.B. Schuhe von Superfit, Schmuck von Swarovski, Hausschuhe von Giesswein, Outdoor Rucksäcke und Beutel von Nordlight, Hamamtücher von LeStoff, Outdoor Equipment, wie Wanderstöcke und Merino Kleidung von Alpin Loacker für die Wanderzeit, Sportequipment von BeMaxx .

Erste Rabatte gibt es bereits jetzt

Bereits jetzt locken Rabatte von bis zu 35% auf Beautyprodukte führender Marken, 25% auf Mode und Sportbekleidung sowie spezielle Angebote für Amazon Music Unlimited und Amazon Business-Kunden.

Eine aktuelle "HarrisX"-Studie im Auftrag von Amazon zeigt: Für 28% der Österreicher sind Sonderangebote die Hauptmotivation beim Online-Shopping – noch vor dem Kauf von Geschenken oder saisonalen Einkäufen. "Zur optimalen Vorbereitung unterstützt Rufus, Amazons KI-Einkaufsassistent, beim Entdecken der besten Deals, während personalisierte Empfehlungen die Suche nach relevanten Angeboten erleichtern", so Amazon in einer Aussendung.

Wer Prime noch nicht kennt, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchte, kann sich auf amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos testen, heißt es in der Amazon-Aussendung.