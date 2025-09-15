Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.600 aktien up +9.23% Andritz AG 61.20 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 112.60 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.53% CPI Europe AG 18.920 aktien up +2.16% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +1.36% EVN AG 23.250 aktien up +0.65% Erste Group Bank AG 82.60 aktien down -0.24% Lenzing AG 26.750 aktien down -0.37% Mayr-Melnhof Karton AG 81.30 aktien down -0.25% OMV AG 46.380 aktien down -0.47% Oesterreichische Post AG 29.350 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.520 aktien down -0.47% SBO AG 26.050 aktien down -0.57% Telekom Austria AG 9.750 aktien up +0.62% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.81% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien up +0.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.150 aktien up +1.46% Wienerberger AG 28.880 aktien up +0.77% voestalpine AG 28.720 aktien down -0.62%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Adidas AG - Jahreszahlen 2022
© Daniel Karmann/dpa

Investor fordert

Marktriese Adidas soll Puma schlucken

15.09.25, 13:22
Teilen

Der Sportartikel-Markt könnte womöglich vor einem Umbruch stehen: Die schwächelnde Nummer drei der Branche, Puma, steht unter massivem Druck. Jetzt fordert ein mächtiger Investor: Adidas soll Puma übernehmen! 

Die Lage ist ernst: Puma kämpft mit sinkenden Umsätzen, der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn auf rund 19 Euro halbiert – Ende 2021 lag er noch bei 114 Euro. Für das laufende Jahr rechnet das Management mit Verlusten.

 

Investor fordert „Giganten-Hochzeit“

US-Investor Roy Adams, Mitgründer des Investmenthauses Metronuclear, hält rund 200.000 Puma-Aktien. Er erklärte dem Handelsblatt: „Puma befindet sich im Ausnahmezustand. Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine Fusion mit Adidas die beste Option.“

"Puma hat Vertrauen verloren"

In einem Brief an den Puma-Aufsichtsrat, aus dem die Zeitung zitiert, heißt es weiter: „Puma hat eindeutig das Vertrauen der Investoren verloren.“ Artemis, die Holding des französischen Milliardärs François Pinault, sei als Großaktionär zu dominant – die Interessen der Minderheitsaktionäre würden nicht ausreichend geschützt.

Artemis vermeidet klares Bekenntnis

Artemis hält knapp 30 Prozent der Puma-Aktien. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wies ein Insider Gerüchte über einen baldigen Verkauf zwar zurück: „Würden wir auf diesem Niveau verkaufen? Niemals im Leben.“ Doch die Familie Pinault sehe Puma nicht „für immer“ im Portfolio.

Neuer Puma-Chef unter Zugzwang

Der neue CEO Arthur Hoeld, einst Manager bei Adidas, müsse nun rasch liefern. Adams fordert laut Handelsblatt, die Marketingausgaben drastisch zu senken:

„Sie geben Geld für Marketing aus, als ob es eine Premiummarke wäre. Doch sie verkaufen nicht in diesem Segment.“

Adidas schweigt zu Spekulationen

Auf Anfrage der "BILD" äußerte sich Adidas zurückhaltend: „Wir äußern uns zu Spekulationen im Markt grundsätzlich nicht.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden