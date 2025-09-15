Alles zu oe24VIP
Google-Konzern durchbricht 3 Billionen-Dollar-Schallmauer
Viertwertvollster

Google-Konzern durchbricht 3 Billionen-Dollar-Schallmauer

15.09.25, 17:27
Die Google-Mutter Alphabet zählt schon länger zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, nun hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar (2,56 Billionen Euro) wert. 

Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 US-Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100.

Mit dem Durchbrechen der Schallmauer von drei Billionen Dollar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter ihre Rallye seit Anfang April. Binnen eines Jahres haben A-Aktien sogar fast 60 Prozent zugelegt.

Nur wenige Konzerne noch teurer

Alphabet ist damit das viertwertvollste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die Tech-Riesen Apple, Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - der Chipkonzern Nvidia auf, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.

Analysten sehen noch Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hat. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

