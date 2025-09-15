Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.960 aktien up +5.83% Andritz AG 61.35 aktien equal +0% BAWAG Group AG 112.30 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.780 aktien up +0.8% CPI Europe AG 18.450 aktien down -0.38% DO & CO Aktiengesellschaft 222.00 aktien up +0.68% EVN AG 23.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 82.15 aktien down -0.79% Lenzing AG 26.800 aktien down -0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 81.90 aktien up +0.49% OMV AG 46.720 aktien up +0.26% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.540 aktien down -0.4% SBO AG 26.250 aktien up +0.19% Telekom Austria AG 9.680 aktien down -0.1% UNIQA Insurance Group AG 12.500 aktien up +0.64% VERBUND AG Kat. A 60.65 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.750 aktien up +0.56% Wienerberger AG 28.820 aktien up +0.56% voestalpine AG 28.680 aktien down -0.76%
  1. oe24.at
  2. Business
20 Jahre easylife Österreich – Gesund abnehmen
© easylife

Gesundheit

20 Jahre easylife Österreich – Gesund abnehmen

15.09.25, 09:39
Teilen

Seit 20 Jahren begleitet easylife Österreich Menschen erfolgreich beim gesunden Abnehmen. Zum Jubiläum gibt es nicht nur ein neues Therapiezentrum in Klagenfurt, sondern auch smarte Innovationen.

2004 startete easylife in Österreich mit einem klaren Ziel: Menschen auf gesunde, nachhaltige Weise beim Abnehmen zu begleiten – ohne Hungern, ohne Sport, dafür mit einer fundierten Stoffwechseltherapie. Heute, 20 Jahre später, blicken die Verantwortlichen auf eine beeindruckende Bilanz: Mehr als 30.000 Teilnehmer:innen haben ihr Wohlfühlgewicht erreicht, unterstützt von rund 70 engagierten Mitarbeitenden. www.easylife.at

Veronika Perchtold, Geschäftsführerin von easylife

Veronika Perchtold, Geschäftsführerin von easylife

© easylife

Medizinisch begleitet und individuell abgestimmt
Besonderes Augenmerk liegt auf der ärztlichen Betreuung. Bestehende Erkrankungen oder Unverträglichkeiten werden professionell berücksichtigt und fließen in den persönlichen Therapieplan ein. Das macht easylife zu einem verlässlichen Partner für alle, die abnehmen möchten, ohne ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

Familienunternehmen mit Herz
Die Familie Perchtold, seit Jahren Eigentümer von easylife Österreich, steht für Beständigkeit und Weiterentwicklung. Mit viel Erfahrung und persönlichem Engagement treiben sie die Erfolgsgeschichte weiter voran – immer mit dem Anspruch, Kund:innen ein leichteres, gesünderes und zufriedeneres Leben zu ermöglichen.

Neues Therapiezentrum in Klagenfurt
Ein weiterer Meilenstein folgt im Oktober: Mit der Eröffnung des zehnten Therapiezentrums in Klagenfurt wächst das Netzwerk von easylife Österreich weiter. So wird die bewährte Methode noch mehr Menschen zugänglich gemacht.

Innovation zum JubiläumZum 20-jährigen Bestehen präsentiert easylife auch zwei Neuheiten: Eine eigene App unterstützt Kund:innen künftig digital auf ihrem Weg zum Wunschgewicht, und eine optimierte Trinkampulle ergänzt das bestehende Konzept für noch mehr Effektivität.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden