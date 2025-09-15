20 Jahre easylife Österreich – Gesund abnehmen

Seit 20 Jahren begleitet easylife Österreich Menschen erfolgreich beim gesunden Abnehmen. Zum Jubiläum gibt es nicht nur ein neues Therapiezentrum in Klagenfurt, sondern auch smarte Innovationen.

2004 startete easylife in Österreich mit einem klaren Ziel: Menschen auf gesunde, nachhaltige Weise beim Abnehmen zu begleiten – ohne Hungern, ohne Sport, dafür mit einer fundierten Stoffwechseltherapie. Heute, 20 Jahre später, blicken die Verantwortlichen auf eine beeindruckende Bilanz: Mehr als 30.000 Teilnehmer:innen haben ihr Wohlfühlgewicht erreicht, unterstützt von rund 70 engagierten Mitarbeitenden. www.easylife.at

Veronika Perchtold, Geschäftsführerin von easylife © easylife

Medizinisch begleitet und individuell abgestimmt

Besonderes Augenmerk liegt auf der ärztlichen Betreuung. Bestehende Erkrankungen oder Unverträglichkeiten werden professionell berücksichtigt und fließen in den persönlichen Therapieplan ein. Das macht easylife zu einem verlässlichen Partner für alle, die abnehmen möchten, ohne ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

Familienunternehmen mit Herz

Die Familie Perchtold, seit Jahren Eigentümer von easylife Österreich, steht für Beständigkeit und Weiterentwicklung. Mit viel Erfahrung und persönlichem Engagement treiben sie die Erfolgsgeschichte weiter voran – immer mit dem Anspruch, Kund:innen ein leichteres, gesünderes und zufriedeneres Leben zu ermöglichen.

Neues Therapiezentrum in Klagenfurt

Ein weiterer Meilenstein folgt im Oktober: Mit der Eröffnung des zehnten Therapiezentrums in Klagenfurt wächst das Netzwerk von easylife Österreich weiter. So wird die bewährte Methode noch mehr Menschen zugänglich gemacht.

Innovation zum JubiläumZum 20-jährigen Bestehen präsentiert easylife auch zwei Neuheiten: Eine eigene App unterstützt Kund:innen künftig digital auf ihrem Weg zum Wunschgewicht, und eine optimierte Trinkampulle ergänzt das bestehende Konzept für noch mehr Effektivität.