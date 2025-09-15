Auch Ryanair könnte sich vom Flughafen Wien zurückziehen

Am Montagvormittag vermehrten sich Medienberichte, wonach Ryanair sich vom Flughafen Wien zurückziehen - oder zumindest sein Flugangebot in der österreichischen Bundeshauptstadt reduzieren dürfte.

Wie die Presse am Montag berichtete, dürfte der Billigflieger Ryanair in Wien auf Verbindungen verzichten, so höre man aus Luftfahrkreisen.

Der Geschäftsführer der zur Ryanair gehörenden Laudamotion, Andreas Gruber, bestätigt dies auf "Presse"-Anfrage nicht, dementiert es aber auch nicht. Er verweist auf einen Pressetermin mit Ryanair-CEO Michael O’Leary, der kommenden Mittwoch stattfinden soll. Dort soll es mehrere Details geben.

Kurz nach Wizz Air-Rückzug

Erst vor wenigen Tagen gab die Fluglinie Wizz Air ihren Rückzug vom Flughafen Wien bekannt. Nach einer "strategischen Überprüfung" werde die Basis in zwei Phasen geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Demnach werden am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge aus Wien abgezogen und die Verbindungen nach Bilbao und London-Gatwick eingestellt; die drei übrigen Jets und die restlichen Strecken folgen am 15. März 2026.

Gestiegene Flughafenentgelte und Steuern

Wizz Air betreibt die Wien-Basis seit 2018 und stationiert dort derzeit fünf Airbus A321neo, die 28 Strecken in 20 Länder bedienen. Als Gründe für den Rückzug nannte die Airline deutlich gestiegene Flughafenentgelte, Steuern und Bodenabfertigungskosten in Wien sowie den strategischen Fokus auf Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa. Der Betrieb von Wien aus sei mit dem Ultra-Low-Cost-Modell "nicht mehr vereinbar", hieß es.