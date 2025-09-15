Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.550 aktien up +8.96% Andritz AG 60.95 aktien down -0.65% BAWAG Group AG 112.00 aktien down -0.36% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.53% CPI Europe AG 18.890 aktien up +2% DO & CO Aktiengesellschaft 222.00 aktien up +0.68% EVN AG 23.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 82.10 aktien down -0.85% Lenzing AG 26.450 aktien down -1.49% Mayr-Melnhof Karton AG 80.90 aktien down -0.74% OMV AG 46.260 aktien down -0.73% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.400 aktien down -0.88% SBO AG 26.000 aktien down -0.76% Telekom Austria AG 9.750 aktien up +0.62% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.81% VERBUND AG Kat. A 60.95 aktien up +0.33% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.900 aktien up +0.9% Wienerberger AG 28.740 aktien up +0.28% voestalpine AG 28.580 aktien down -1.11%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
ryanair
© Getty Images (Symbolbild)

Medienberichte

Auch Ryanair könnte sich vom Flughafen Wien zurückziehen

15.09.25, 11:54
Teilen

Am Montagvormittag vermehrten sich Medienberichte, wonach Ryanair sich vom Flughafen Wien zurückziehen - oder zumindest sein Flugangebot in der österreichischen Bundeshauptstadt reduzieren dürfte. 

Wie die Presse am Montag berichtete, dürfte der Billigflieger Ryanair in Wien auf Verbindungen verzichten, so höre man aus Luftfahrkreisen.

Der Geschäftsführer der zur Ryanair gehörenden Laudamotion, Andreas Gruber, bestätigt dies auf "Presse"-Anfrage nicht, dementiert es aber auch nicht. Er verweist auf einen Pressetermin mit Ryanair-CEO Michael O’Leary, der kommenden Mittwoch stattfinden soll. Dort soll es mehrere Details geben.

Kurz nach Wizz Air-Rückzug

Erst vor wenigen Tagen gab die Fluglinie Wizz Air ihren Rückzug vom Flughafen Wien bekannt. Nach einer "strategischen Überprüfung" werde die Basis in zwei Phasen geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Demnach werden am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge aus Wien abgezogen und die Verbindungen nach Bilbao und London-Gatwick eingestellt; die drei übrigen Jets und die restlichen Strecken folgen am 15. März 2026.

Gestiegene Flughafenentgelte und Steuern 

Wizz Air betreibt die Wien-Basis seit 2018 und stationiert dort derzeit fünf Airbus A321neo, die 28 Strecken in 20 Länder bedienen. Als Gründe für den Rückzug nannte die Airline deutlich gestiegene Flughafenentgelte, Steuern und Bodenabfertigungskosten in Wien sowie den strategischen Fokus auf Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa. Der Betrieb von Wien aus sei mit dem Ultra-Low-Cost-Modell "nicht mehr vereinbar", hieß es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden