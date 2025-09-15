Alles zu oe24VIP
Turbo eingelegt: Neues Goldpreis-Rekordhoch
Weit über 3.100 Euro

Turbo eingelegt: Neues Goldpreis-Rekordhoch

15.09.25, 19:47
Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte auf 3.685 US-Dollar (3.145 Euro). Das ist ein neuer Rekord. Entwicklungen in den USA spielen bei der Rallye mit.

Der Goldpreis hat am Montag mit der Aussicht auf eine US-Zinssenkung einen weiteren Höchstwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im New Yorker Handel auf bis zu gut 3.685 US-Dollar (3.145 Euro). Händler verwiesen auf eine erwartete Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Goldpreis hat sich in drei Jahren verdoppelt

Niedrigere Zinsen können bei Anlegern die Nachfrage nach anderen Vermögenswerten steigen lassen, weil mit vergleichsweise sicheren Anlagen wie Anleihen dann weniger Rendite zu erwarten ist. Gold wirft an sich keine Zinsen ab, dieser Nachteil gegenüber Festverzinslichen schrumpft tendenziell aber mit geringeren Zinsen. Gold hat ohnehin wegen der Unsicherheit in der Weltwirtschaft seit geraumer Zeit einen Lauf, das Edelmetall gilt auch als "Krisenwährung".

Gold hat sich seit September 2022 im Preis verdoppelt. Goldman Sachs spricht in einer Goldpreis-Prognose schon von 5.000 Dollar, die bald erreicht werden könnten. Garantie dafür gibt es aber keine.

Zinssenkung 

Seit einigen Wochen trüben sich die Konjunkturdaten aus den USA merklich ein. Es gilt daher am Markt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

