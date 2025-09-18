Alles zu oe24VIP
richard liu
© oe24

Kartellamt gibt Go

Mediamarkt-Deal ist fix: Chinese erhält Grünes Licht

18.09.25, 10:49
Teilen

Jetzt ist der Milliarden-Deal fix.

Das deutsche Kartellamt hat die Übernahme der MediaMarkt/Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy durch den chinesischen Tech-Giganten JD.com freigegeben. "JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, am Donnerstag. Der Zusammenschluss weise nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gebe keinen Anlass zu Bedenken. JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen.

Rund 1000 Märkte

Der chinesische Tech-Gigant JD.com greift nach den rund 1.000 Elektronikmärkten von MediaMarkt und Saturn, um in Europa vor Ort zu sein. Auch in Österreich gibt es rund 50 Mediamarkt-Geschäfte.  Das Closing der großen Übernahme soll 2026 erfolgen, oe24 berichtete.

Ceconomy-Übernahme

JD.com wird die Muttergesellschaft der beiden Einzelhandelsketten, die deutsche Holding Ceconomy, übernehmen. Zusammen mit der deutschen Patrizierfamilie Kellerhals haben sich die Chinesen nach eigenen Angaben eine Gesamtbeteiligung von 57,1 Prozent gesichert. Weitere Zukäufe: Sehr wahrscheinlich.

Milliarden-Deal

Insgesamt wird Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy jetzt mit gut 2,2 Mrd. Euro bewertet. JD.com konkurriert mit Onlineriesen wie Amazon und Alibaba und verfügt durch die Übernahme über Filialen und ein breites Logistik-Netzwerk in Europa.Der Konzern wird durch den Schritt auch unabhängiger vom zuletzt immer wieder kriselnden chinesischen Markt.

