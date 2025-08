NEUER Rekord bei Superreichen: Das sind die 10 reichsten Chinesen

Chinas Superreiche erlebten ein spektakuläres Comeback: Dank KI-Boom und dicker Regierungshilfe wuchs das Gesamtvermögen der chinesischen Milliardäre um satte 26 Prozent auf 1,7 Billionen Dollar – mit einem NEUEN Spitzenreiter an der Spitze.

Die Forbes-Milliardärsliste 2025 zeigt: Trotz Problemen beim schwächelnden Inlandmarkt, der chinesischen Immo-Krise und dem Zollkrieg mit der Trump-Regierung in den USA steigern die reichsten Chinesen ihr Vermögen. Sie klettern im Forbes-Ranking rasch hoch und mittlerweile gibt es sage und schreibe 450 Dollar-Milliardäre in China.

Nur die USA haben mit 902 Milliardären mehr. Rechnet man Hongkong und Macau hinzu, kommt Großchina sogar auf 516 Superreiche. Insgesamt gibt es weltweit 3.028 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von 16,1 Billionen Dollar.

Ein neuer Mann thront an der Spitze

ByteDance-Gründer Zhang Yiming hat mit 65,5 Milliarden Dollar den langjährigen Spitzenreiter Zhong Shanshan (57,7 Milliarden Dollar) im Jahr 2025 überholt. Zhangs Vermögen wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent – trotz der Unsicherheiten um TikTok in den USA.

DIESE 10 sind die REICHSTEN Chinesen 2025

Zhang Yiming: 65,5 Milliarden Dollar schwer. Der ByteDance-Gründer (TikTok, Douyin) ist der reichste Chinese und einer der reichsten Menschen weltweit (Platz 27 auf der Forbes-Liste). © getty

1. Zhang Yiming: 65,5 Milliarden Dollar. Er gründete die TikTok-Mutter ByteDance im Jahr 2012 - aktuell eine der beliebtesten Apps weltweit.

Douyin ist die chinesische Version und ausschließlich in China verfügbar.

TikTok ist die internationale Version und außerhalb Chinas nutzbar.

Die Inhalte, Nutzer und Accounts sind nicht miteinander verbunden — was auf Douyin passiert, sieht man nicht auf TikTok und umgekehrt.

TikTok hat seit dem weltweiten Start über 5,1 Milliarden Downloads erzielt und war 2024 mit rund 773 Millionen zusätzlichen Downloads die meistgeladene App des Jahres. TikTok hat ungefähr 1 Milliarde aktive Nutzer weltweit.

Douyin hat laut aktuellen Schätzungen rund 835 Millionen Nutzer in China (2025), davon etwa 766 Millionen tägliche Nutzer.

Zweitreichster Chinese verkauft Softdrinks und Medizin

2. Zhong Shanshan: 57,7 Milliarden Dollar (Getränke, Pharma). Der Nongfu Spring-Gründer verlor die Spitzenposition. Seine Firma kämpft mit Umsatzstagnation und einer Boykott-Krise, nachdem nationalistische Verbraucher die Verpackung als "pro-japanisch" kritisierten.

3. Ma Huateng: 56,2 Milliarden Dollar (Online-Spiele). Der Tencent-Chef sah sein Vermögen um 86 Prozent wachsen. Die Aktie des Tech-Giganten hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt, während das Unternehmen 1,3 Milliarden Dollar in Ubisoft-Spielefranchises investiert.

© Getty

Der Mega-Konzern Tencent ist weltweit führend im Bereich Videospiele (mit Beteiligungen an Riot Games, Supercell, Epic Games etc.), Social Media (Betreiber von WeChat mit über 1 Milliarde Nutzern und QQ), E-Commerce, FinTech (WeChat Pay), Musik- und Video-Streaming sowie Online-Werbung. Tencent ist an über 600 Firmen beteiligt und hat eine Marktkapitalisierung von mehreren hundert Milliarden US-Dollar. WeChat hat sich vom einfachen Messenger zur umfassenden Lebensplattform entwickelt, mit Funktionen wie Einkaufen, Arzttermine buchen und mobiles Bezahlen

4. Lei Jun: 43,5 Milliarden Dollar (Smartphones, Autos). Es ist UNGLAUBLICH: Der Xiaomi-Gründer verzeichnete einen Vermögenszuwachs von 300 Prozent!

© Getty Images

Grund ist der Erfolg seiner Elektroauto-Sparte, deren SU7-Limousine mit Tesla konkurriert. Xiaomi hat sich von einem Smartphone-Hersteller zu einem vielseitigen Tech-Unternehmen entwickelt, das weltweit aktiv ist und durch Innovation und günstige Produkte auffällt.

KI und E-Autos treiben Vermögen in die HÖHE

5. Colin Huang: 42,3 Milliarden Dollar (E-Commerce) – Der PDD-Holdings-Gründer (Temu) rutschte zwei Plätze ab. Sein Unternehmen kämpft mit harter Konkurrenz und geopolitischen Herausforderungen, wächst aber immer noch um 59 Prozent jährlich.

colin huan © gettyimages

oe24 berichtete bereits über Colin Huangs Aufstieg zum zeitweise reichsten Chinesen der Welt. Mehr zu seinem fabelhaften Weg zum Reichtum hier.

6. William Ding: 33,3 Milliarden Dollar (Online-Spiele) – Der NetEase-Gründer versucht, das Wachstum seines Gaming-Riesen wiederzubeleben. Nach schwachen Zahlen 2024 setzt er auf neue Titel wie "Marvel Rivals" in Zusammenarbeit mit Marvel Games.

7. Jack Ma: 28,6 Milliarden Dollar (E-Commerce). Der Alibaba-Mitgründer kehrte ins Rampenlicht zurück und traf im Februar 2025 sogar Präsident Xi Jinping. Alibaba investiert massiv in KI und will in den nächsten drei Jahren 53 Milliarden Dollar in die entsprechende Infrastruktur stecken.

© Getty Images

Nach öffentlicher Kritik am Regime in China war Jack Ma für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit verschwunden.

8. Wang Chuanfu: 26,4 Milliarden Dollar (Automobile). Der BYD-Chef überholte 2024 Elon Musks Tesla bei den weltweiten Verkäufen. Für 2025 plant er, 5,5 Millionen Fahrzeuge auszuliefern und die globale Expansion voranzutreiben.

© Hersteller

NEUE Gesichter in der Milliardärs-Elite

9. He Xiangjian: 27 Milliarden Dollar (Haushaltsgeräte). Der Midea-Gründer profitiert vom chinesischen Subventionsprogramm für Konsumgüter. Seine Firma sammelte im September 4 Milliarden Dollar bei einem Börsengang in Hongkong ein.

10. Lu Xiangyang: 20 Milliarden Dollar (Automobile). Der Cousin von Wang Chuanfu und BYD-Vizevorsitzende verdankt sein Vermögen hauptsächlich seinen Anteilen am weltgrößten Elektroautohersteller.

Während die chinesische Wirtschaft mit Herausforderungen kämpft, zeigt die Forbes-Liste: Die Superreichen des Landes profitieren massiv vom KI-Boom und der Elektroauto-Revolution. Besonders bemerkenswert: Acht der zehn reichsten Chinesen konnten ihr Vermögen im letzten Jahr steigern – ein deutliches Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Tech-Elite trotz geopolitischer Spannungen.

Nicht in der Top-Liste: Mediamarkt-Käufer und Huawei-Gründer

richard liu © oe24

Nicht in der Reichenliste ist Mediamarkt-Käufer Richard Liu, oe24 berichtete über den Mega-Deal . Handels-Mogul Liu hat ein Vermögen von 5,9 Milliarden Dollar und ist damit auf Platz 620 in der Forbes-Liste. Sein Vermögen ist zuletzt stark geschrumpft, weil die Konjunktur in China lahmt. Im China-Ranking zählt er zwar zu den reicheren Unternehmern, befindet sich aber nicht an der Spitze der Liste der Superreichen.

Ebenfalls nicht in der Reichenliste ist Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Der Hauptgrund dafür liegt in der Struktur von Huawei: Das Unternehmen ist weder börsennotiert noch in der Hand eines einzelnen Gründers oder Investors. Über 99% der Anteile gehören laut offiziellen Angaben einer Art Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft („Labour Union“), während Ren Zhengfei laut öffentlichen Quellen nur etwa 1% am Megakonzern hält.

Ren Zhengfeis geschätztes Vermögen liegt laut aktuellen Listen bei rund 2,8 Milliarden US-Dollar – damit rangiert er weit unter den Tech-Giganten wie Zhang Yiming (ByteDance/TikTok), Ma Huateng (Tencent), Jack Ma (Alibaba) oder Lei Jun (Xiaomi), die zwischen etwa 40 und 65 Milliarden Dollar schwer sind. Er ist nicht einmal unter den 200 reichsten Chinesen.