Währungsabsturz: Iran streicht einfach vier Nullen weg

Ein Rial soll dem aktuellen Wert von 10.000 Rial entsprechen

Der Iran will vier Nullen aus seiner an Wert verlierenden Währung streichen. Der Wirtschaftsausschuss des Parlaments billigte am Sonntag das schon 2019 diskutierte, dann aber aufgegebene Vorhaben, wie der Ausschussvorsitzende Schamseddin Hosseini am Sonntag sagte. Die iranische Währung soll demnach den Namen Rial behalten. Um Finanztransaktionen zu vereinfachen, sollen aber vier Nullen wegfallen. Ein Rial soll dann dem aktuellen Wert von 10.000 Rial entsprechen.

Der vom Ausschuss gebilligte Gesetzentwurf muss noch vom Parlament verabschiedet werden und die Zustimmung des mächtigen Wächterrats erhalten, meldete die parlamentseigene Nachrichtenagentur ICANA. Wann die Parlamentsabstimmung stattfinden soll, ist bisher unklar.

Der Iran hat massive wirtschaftliche Probleme, zu denen die abstürzende Währung, die galoppierende Inflation und die Folgen internationaler Sanktionen gehören. Der Wechselkurs lag auf dem Schwarzmarkt am Sonntag bei rund 920.000 iranischen Rial zu einem Dollar. Im Alltag haben die Iraner den Rial schon lange aufgegeben und zahlen stattdessen in Toman. Ein Toman entspricht zehn Rial.