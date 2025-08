Temu-Boss ist einer der reichsten Chinesen

Auch Temu und Shein drängen nach Europa. Für kurze Zeit war der Temu-Boss der reichste Chinese, jetzt ist er in den Top 5.

In China leben rund 750 Milliardäre. Auch die Chefs von Temu und Shein gehören dazu, die mit ihren Online-Handelsplattformen extrem billige und teils auch minderwertige Ware in die EU senden. JD.com will auch mit echten Filialen Fuß im europäischen Markt fassen.

In den Top5 der reichsten Chinesen ist Colin Huang – der Temu-Boss hat ein geschätztes Vermögen von rund 37,5 Milliarden Euro. In der Forbes Liste ist der Temu-Boss auf Platz 33.

Weg zum Reichtum

Wie wurde Huang so reich? Colin Huan wurde 1980 als Sohn von Fabrikarbeitern geboren. In Hangzhou, China. Er war ein guter Student, erhielt ein Stipendium. So machte er 2004 seinen Master in Informatik an einer prestigereichen US-Uni, der University of Wisconsin-Madison. Im Jahr 2015 gründete er schließlich Pinduoduo, eine E-Commerce-Plattform.

Mittlerweile heißt sie PDD Holding Inc und ist bekannt für den Verkauf von Schuhen, Accessoires, Kleidung und Unterhaltungsprodukten. Auch Temu gehört zu dem komplexen Imperium. Heute ist er einer der Reichsten weltweit.