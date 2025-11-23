Alles zu oe24VIP
Brand Saalbach
© FF Saalbach

Großeinsatz

Wellnessbereich in Flammen: 60 Hotel-Gäste evakuiert

23.11.25, 10:07
Ein Hotelbrand in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) hat am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte gefordert. 

Salzburg. Laut Medienberichten soll das Feuer im Wellnessbereich entstanden und von Gästen entdeckt worden sein. Vier Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt, sie sollen nur leichte Verletzungen erlitten haben. Rund 60 Personen wurden aus dem Gebäudekomplex evakuiert. Laut Auskunft der Feuerwehr gegenüber der APA am Sonntag erschwerten die eisigen Temperaturen den Einsatz.

Brand Saalbach
© FF Saalbach

Brand Saalbach
© FF Saalbach

Brand Saalbach
© FF Saalbach

Am Sonntagvormittag waren die Brandermittler vor Ort, wie es von der Freiwilligen Feuerwehr Saalbach hieß. Durch die tiefen Temperaturen gefror Löschwasser auf der Straße und gefährdete die Brandbekämpfer.

Brand Saalbach
© FF Saalbach

Brand Saalbach
© FF Saalbach

Seitens der Gemeinde wurde ein Wagen mit Streusalz ausgeschickt.

