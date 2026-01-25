Alles zu oe24VIP
Ölaustritt an der Traun beschäftigte Feuerwehren seit Samstag
25.01.26, 13:35
Erster Einsatz am Samstag, neuerlicher Austritt am Sonntag - Ursache unklar

Lambach. Austretendes Öl unterhalb der Wehrfelder des Kraftwerks Lambach (Bez. Wels-Land) in die Traun hat seit Samstag mehrere Feuerwehren beschäftigt. Die Einsatzkräfte waren am Samstagvormittag von einem braunroten Ölfilm auf der Traun informiert worden. In einem stundenlangen Einsatz gelang es der Feuerwehr Stadl-Paura am Samstag, den Ölfilm zum Ufer zu ziehen und abzusaugen, berichtete Patrick Möseneder, Kommandant der Feuerwehr Lambach, gegenüber der APA.

Während der Nacht hatte sich im Kraftwerksbereich erneut ein Ölfilm auf der Traun gebildet, die Feuerwehr musste Sonntagfrüh wieder ausrücken. "Wir haben eine Ölsperre errichtet, um eine Ausbreitung zu verhindern", sagte Möseneder. Am Sonntag waren die Feuerwehren Lambach und Edt-Winkling im Einsatz. Abgepumpt werde das Öl am Montag von der Energie AG, die das Kraftwerk betreibt, so Möseneder. Die Ermittlungen zur Ursache des Ölaustritts laufen. Die Traun ist flussabwärts bis Wels ein geschütztes Ökosystem.

Die Traun ist ein großes Vogelschutz- und Natura-2000-Schutzgebiet. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe derzeit nicht, heißt es von den Einsatzkräften.

