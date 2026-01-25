SPÖ OÖ will Wohnzuschuss für Lehrlinge

„Junge Menschen dürfen nicht an Mietkosten scheitern, wenn sie ihre Lehre machen wollen", sagt SPÖ-Wohnbausprecher Peter Binder.

OÖ. Während andere Bundesländer längst mit Wohnzuschüssen von bis zu 2.800 Euro pro Jahr unterstützen, gehen oberösterreichische Lehrlinge leer aus. Die SPÖ wird deshalb im Landtag am Donnerstag, 29. Jänner, die schwarzblaue Landesregierung auffordern, Konzepte für leistbares Wohnen für Lehrlinge zu entwickeln.

„Oberösterreich rühmt sich gerne als Lehrlingsbundesland Nummer 1, lässt aber genau diese jungen Menschen im Stich, wenn es ums Wohnen geht", kritisiert SPÖ-Wohnbausprecher Peter Binder. Wer für seine Wunschlehre einen Zweitwohnsitz braucht, stößt bei den heutigen Mietpreisen an eine finanzielle Mauer. „Junge Menschen müssen sich für den Beruf entscheiden können, der zu ihnen passt – nicht für den, der zufällig in Wohnortnähe ist", kritisiert SPÖ-Jugendsprecher Mario Haas.

"Gab es 2014 noch 24.644 Lehrlinge in Oberösterreich, waren es im Jahr 2024 nur noch 22.177. „Diese Entwicklung ist nicht nur durch die Demografie erklärbar. Die Erreichbarkeit des Lehrbetriebs spielt eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl", so Mario Haas.

Im Burgenland und in Vorarlberg gibt es bereits seit Jahren Wohnkostenzuschüsse für Lehrlinge von bis zu 2.800 Euro jährlich. „Was im Burgenland und in Vorarlberg funktioniert, muss auch in Oberösterreich möglich sein. Es gibt bewährte Modelle, das Land OÖ muss diese nur übernehmen", erklärt Binder.