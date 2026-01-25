Diese Mieter sollen im neuen Pro Kaufland einziehen

Das Pro Kaufland war bei allen Mühlviertler Pendlern ein beliebter Einkaufsstopp.

OÖ. Um 35 Millionen lassen Stefan Rutter und Christian Harisch das Einkaufszentrum Pro Kaufland in Linz-Urfahr renovieren. Das Gebäude aus den 70er Jahren wird in ein modernes Einkaufszentrum umgewandelt - auf der Hälfte der 40.000 m² großen Fläche. 2023 wurde die Fertigstellung mit 2026 angekündigt. Bei den Einkaufszentren Tabor, Hey!Steyr und dem Welas Park, die Rutter in den vergangenen Jahren revitalisiert hat, hat das Unternehmen die Namen beibehalten.

Im "neuen Pro" sollen laut Insidern u.a. folgende Mieter einziehen: Die Lebensmittelketten Billa Plus und Lidl, die Drogerieriesen Müller und DM, die Fashionshops Fussl Modestraße, Takko und Ernsting's Family und die Pizzeria L'Osteria.