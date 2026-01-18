Hai-Angriff: 13-Jähriger kämpft ums Überleben

Der 13-Jährige wurde beim Waten im Hafen angegriffen.

Sydney. Bei einem mutmaßlichen Haiangriff im Hafen von Sydney in Australien ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nahe dem Strandabschnitt Shark Beach im Osten der australischen Metropole, wie Polizei und Rettungsdienste mitteilten. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche beim Waten im flachen Wasser verletzt.

Demnach soll der Bub 13 Jahre alt sein. Die Verletzungen ließen auf einen vermutlich großen Hai schließen, hieß es. Um welche Art es sich handelt, werde noch geprüft.

Verletzungen an den Beinen

Einsatzkräfte der Wasserpolizei zogen das Kind aus dem Meer. Er erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde in kritischem Zustand in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der betroffene Strand sei umgehend gesperrt worden, berichteten australische Medien. Zudem wurden Schwimmer aufgefordert, die umliegenden Gewässer zu meiden.

Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Australien in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Angriffen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert.