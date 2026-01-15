Alles zu oe24VIP
250-Kilo-Bär nistet sich in Hauskeller ein
© Screenshot "Gofundme"

Nicht loszubekommen!

250-Kilo-Bär nistet sich in Hauskeller ein

15.01.26, 17:40 | Aktualisiert: 15.01.26, 18:40


Wochenlang hatte es sich ein 250 Kilogramm schwerer Bär im Keller eines bewohnten Hauses bequem gemacht - die Einwohner sind verzweifelt - denn alle Versuche, das Tier zu vertreiben, scheiterten. 

Ein 250 Kilogramm schwerer Koloss vergräbt sich im Keller eines bewohnten Hauses - was für ein Horror!

Der ungebetene Gast konnte einfach nicht vertrieben werden. Trotz Einsatz von Paintball-Pistolen und anderweitigen "Schädlings"-Hilfsmitteln. Vermutlich wollte sich der Bär für seinen Winterschlaf dort einnisten und überwintern - da verwandelte sich eben der Keller zu seinem Unterschlupf. 

Letztlich konnte nur ein Spezialistenteam den Bären vertreiben. Virale Videos zeigen, wie das 2 Meter große Wildtier schnell die Flucht ergreift und aus einem kleinen Ausgang durch den Schnee hinauskriecht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

