250-Kilo-Bär nistet sich in Hauskeller ein

Wochenlang hatte es sich ein 250 Kilogramm schwerer Bär im Keller eines bewohnten Hauses bequem gemacht - die Einwohner sind verzweifelt - denn alle Versuche, das Tier zu vertreiben, scheiterten.

Ein 250 Kilogramm schwerer Koloss vergräbt sich im Keller eines bewohnten Hauses - was für ein Horror!

Der ungebetene Gast konnte einfach nicht vertrieben werden. Trotz Einsatz von Paintball-Pistolen und anderweitigen "Schädlings"-Hilfsmitteln. Vermutlich wollte sich der Bär für seinen Winterschlaf dort einnisten und überwintern - da verwandelte sich eben der Keller zu seinem Unterschlupf.

Letztlich konnte nur ein Spezialistenteam den Bären vertreiben. Virale Videos zeigen, wie das 2 Meter große Wildtier schnell die Flucht ergreift und aus einem kleinen Ausgang durch den Schnee hinauskriecht.