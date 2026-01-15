Alles zu oe24VIP
Virales Rätsel: Hat China einen echten Drachen?
Geheime Aufnahmen

Virales Rätsel: Hat China einen echten Drachen?

15.01.26, 23:00
Auf Social Media sorgt derzeit ein virales Video für heftige Diskussionen. 

Hat China tatsächlich einen echten Drachen?

Das Video macht auf Instagram und TikTok die Runde. Auf einer Waldlichtung gehen zwei Menschen mit einem riesigen, weißen Drachen spazieren.

Geheimes Regierungsgelände?

Die Aufnahmen sollen auf einem geheimen Regierungsgelände entstanden sein.

Hat China wirklich einen Drachen? Oder ist das Video wieder ein gefinkelter KI-Streich? Die Diskussionen darüber werden auf jeden Fall noch anhalten.

