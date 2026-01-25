Alles zu oe24VIP
Hammer Türke Polizei
© LPD Wien

"Mach euch kaputt"

Weil Frau im Park weinte - genervter Anrainer griff zum Hammer

25.01.26, 11:42
Weil sich ein türkischer Mieter durch allzu laut aus dem Park zu seinem Balkon dringenden Gefühlsäußerungen gestört fühlte, kam es zu einem Polizeieinsatz.

Wien. Vorausgegangen war den Geschehnissen rund um den Monte Laa-Park in Favoriten ein Beziehungsstreit zwischen einem 20-Jährigen und seiner 22-jährigen Freundin (beide albanischer Herkunft) - wobei die Frau zu weinen begonnen hatte und sich danach mehr und mehr in einen richtigen hysterischen Gefühlausbruch steigerte - wie sie später auch selbst zugab: "Ich hatte einen echten Nervenzusammenbruch, sorry." Der mit 1,28 Promille alkoholisierte 45-jährige Türke, der in unmittelbarer Nähe in der Urselbrunnengasse wohnt, fühlte sich dadurch offenbar gestört.

Monte Laa Park
© google maps

Nachdem der Anrainer zunächst vom Balkon aus mit erhobenem Hammer und mit wüsten Worten "antwortete" - "Maul halten! Ich mach euch kaputt!" kam er schließlich ins Freie gelaufen und droht hier mit selbigem Werkzeug, den beiden den Schädel einzuschlagen.

Alarmierte Polizisten der Inspektion Keplergasse nahmen den Türken vorläufig fest. In der Vernehmung gab der 45-Jährige an, dass der Hammer gar nicht ihm gehöre. Zudem will er angenommen haben, dass der 20-Jährige seine Freundin geschlagen habe und er ihr nur helfen wollte. Wer's glaubt...

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

