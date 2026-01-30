Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
„Zwischenparken beim AMS“: AK will, dass Betriebe ein Monat Arbeitslosengeld bezahlen

Häufige Praxis

„Zwischenparken beim AMS“: AK will, dass Betriebe ein Monat Arbeitslosengeld bezahlen

30.01.26, 11:30
Teilen

Durch „Zwischenparken beim AMS“ verlieren Arbeitnehmer tausende Euro.

. Die Regeln der Arbeitslosenversicherung in Österreich ermöglichen es Betrieben, Beschäftigte bei Auftragsschwankungen vorübergehend beim AMS anzumelden, anstatt sie durchgängig zu beschäftigen. Dieses „Zwischenparken“ ist für Unternehmen praktisch kostenfrei, bedeutet jedoch für die betroffenen Beschäftigten langfristig große finanzielle Nachteile. Zugleich entstehen dem Staat durch diese Unternehmenspraxis jährliche Kosten bis zu 700 Millionen Euro. „Das ,Zwischenparken‘ von Beschäftigten ist sozial ungerecht, wirtschaftlich ineffizient und für den Staat sehr teuer. Wer Risiken auf die Allgemeinheit abwälzt, soll auch die Kosten tragen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Die AK Oberösterreich schlägt konkrete Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit vor.  

Betriebe, die häufig temporäre AMS-Auszeiten einsetzen, müssen stärker an den entstehenden Kosten beteiligt werden. Betriebe, die diese Praxis besonders oft anwenden, haben höhere Beiträge zu leisten. 

Ein Monat Arbeitslosengeld durch den Arbeitgeber als pragmatische Zwischenlösung

Der Betrieb übernimmt das Arbeitslosengeld für den ersten Monat nach der Beschäftigungsbeendigung. Dieses leicht umsetzbare Modell hätte eine starke Lenkungswirkung bei geringer administrativer Belastung.  

Mehr als zehn Prozent sämtlicher Beschäftigungsaufnahmen in Österreich sind Wiedereinstellungen beim selben Dienstgeber. Rund die Hälfte davon erfolgt nach maximal zwei Monaten Arbeitslosigkeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen