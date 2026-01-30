10 junge Fachkräfte aus NÖ bei Worldskills 2026 Shanghai

Zehn Jungfachkräfte aus NÖ kämpfen um Edelmetall. In allen Bereichen stark aufgestellt – von Betonbau bis zu den Konditoren. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Sie sind Botschafter für die hohe Qualität der Lehre und die Innovationskraft unseres Standorts.“

NÖ zeigt im Vorfeld der 48. WorldSkills, den Berufsweltmeisterschaften, einmal mehr seine Stärke: Zehn junge Fachkräfte aus NÖ vertreten Österreich in Shanghai. Insgesamt umfasst das Team Austria 47 Teilnehmende aus allen Bundesländern, die bei der bislang größten Berufsweltmeisterschaft der Geschichte in 41 Berufen antreten – davon 35 Einzel- und sechs Teamdisziplinen.

Botschafter für hohe Qualität der Lehre

„Die WorldSkills sind die Bühne, auf der unsere jungen Fachkräfte zeigen können, was im blau-gelben Nachwuchs steckt. Mit welcher Qualität, mit welchem Engagement, Einsatz und Herzblut unsere Betriebe ihre Lehrlinge ausbilden“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. Die Teilnehmer hätten mit ihrer Ausbildung, Disziplin und ihrem täglichen Einsatz bereits bewiesen, dass sie zur Spitze gehören. „Jetzt haben sie die Chance, das vor den Augen aller zu zeigen“, sagt Ecker und ergänzt: „Sie sind Botschafterinnen und Botschafter für die hohe Qualität unserer Lehre und die Innovationskraft unseres Wirtschaftsstandortes. Ich bin mir sicher, dass unser Team auch in China hervorragend abschneiden wird.“

1.500 Fachkräfte aus aller Welt in Shanghai

In Shanghai treten über 1.500 Fachkräfte aus aller Welt im National Exhibition and Convention Center (NECC) gegeneinander an – vom klassischen Handwerk bis zu Hightech-Berufen. NÖ ist in allen Bereichen stark vertreten: Bautischler, Betonbau, Elektronik, Kfz-Technik, Sanitär- und Heizungstechnik, Konditoren und Möbeltischler kämpfen um Edelmetall. Zehn Niederösterreicher am Start: Paul Meisterhofer – Bautischler der F/List GmbH in Lanzenkirchen, Julian Gintner und Michael Pomassl – Betonbau der Leyrer + Graf Baugesellschaft in Vitis, Raphael Beutel – Digitale Produktionstechnik der ÖBB Infrastruktur AG in Unterrohrbach, Christoph Schöndorfer – Elektronik der HTL Mödling, Christian Hiesberger – Kfz-Technik der Porsche Inter Auto St. Pölten in Kilb, Marcel Riener – Sanitär- und Heizungstechnik der Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis in Reingers, Valentina Otzelberger – Konditorin der Oberlaa Süßwarenproduktion in Leopoldsdorf, Elias Stephan – Möbeltischler der List General Contractor in Bad Erlach, Jonas Baltuska – Optoelektronik-Schüler der HTL Mödling.