Traurig! Roter Panda-Witwer trauert

Das Weibchen erreichte laut Zoo ein "hohes Alter von 17 Jahren". Für das Männchen, das nun alleine ist, wird indes eine neue Partnerin gesucht.

Das Weibchen des Rote-Panda-Paares im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist erst kürzlich "friedlich entschlafen", wie es vonseiten des Tierparks heißt. Das Tier, das in der Nacht auf den 10. Jänner verstarb, habe ein "hohes Alter von 17 Jahren" erreicht.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Art liege bei etwa 14 Jahren. "Zum Leben im Zoo gehören leider auch Abschiede", hieß es vom Tiergarten.

Neue Partnerin für Männchen gesucht

Das neun Jahre alte Männchen soll aber nicht allein bleiben: Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wird eine neue Partnerin gesucht. "Ihre Ankunft erwarten wir voraussichtlich im Sommer", so der Zoo. Rote Pandas sind gefährdet. In den Bergwäldern des Himalayas zählen Lebensraumverlust, Wilderei und der zunehmende Tourismus zu den größten Bedrohungen für diese faszinierende Tierart.