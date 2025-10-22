Giovanni Zarrella verrät: Beinahes Ehe-Aus wegen seiner Lügen

Das Traumpaar ist seit 20 Jahren verheiratet, doch eine Zeit lang verschwieg Giovanni seiner Jana Ina, was er wirklich fühlte.

Seit zwei Jahrzehnten sind Giovanni Zarrella (46) und Jana Ina (48) verheiratet – ein echtes Promi-Traumpaar, das für viele als Inbegriff einer stabilen Beziehung gilt. Doch auch ihre Ehe musste harte Zeiten überstehen. Besonders eine Phase hat beim heutigen TV- und Schlagerstar tiefe Spuren hinterlassen – beruflich wie privat.

Nach dem endgültigen Aus der Popstars-Band Bro’Sis im Jahr 2006 rutschte Zarrella in eine schwere Krise. Im Podcast Hotel Matze erinnert er sich an diesen Einschnitt mit ehrlichen Worten: „Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment.“ Die berufliche Unsicherheit ging so weit, dass er versuchte, seiner Frau die Wahrheit über seine Situation zu verschweigen.

Mehr lesen:

Damals war Jana Ina als Nachrichtensprecherin bei NBC GIGA tätig. Giovanni begleitete sie morgens zur Arbeit – unter dem Vorwand, selbst ins Tonstudio zu fahren. In Wahrheit kehrte er, nachdem sie gegangen war, allein und heimlich in die Wohnung zurück. „Das war eine scheiß Zeit, weil ich was vorspielen wollte, was ich nicht war“, sagt er offen.





Lügenkonstrukt aus Scham

Doch das Lügenkonstrukt hielt nicht lange. Die Scham, seiner Frau etwas vorzumachen, wuchs. „Peinlich war mir das, peinlich“, gesteht er. Schließlich brach er sein Schweigen. Jana Inas Reaktion: verständnisvoll, aber direkt. „Ich habe ihr leidgetan. Sie hat gesagt: 'Es tut mir leid, Gio, aber sag mir doch sowas.'“

Die schwierige Phase war eine Belastungsprobe für das Paar – aber sie hat ihre Beziehung nicht zerstört. Im Gegenteil: Zwei Jahre später, im September 2008, kam ihr Sohn Gabriel Bruno Zarrella zur Welt. Mittlerweile ist er 16 Jahre alt und trat kürzlich erstmals öffentlich in Erscheinung.

Heute ist Giovanni Zarrella erfolgreicher Moderator und Musiker, unter anderem mit seiner eigenen ZDF-Show. Die dunklen Jahre liegen hinter ihm – doch sie haben ihn und seine Ehe nachhaltig geprägt.