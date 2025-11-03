Aufbau in vollem Gange: Countdown für die Christkindlmärkte

Am Donnerstag öffnet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn seine Tore. Die Vorbereitungen im Ehrenhof sind in der finalen Phase, um diesen einzigartigen Ort pünktlich in eine festliche Winterwelt zu verwandeln. Etwas länger dauert es noch auf dem Rathausplatz.

Noch wird im Ehrenhof gehämmert und geschraubt, was das Zeug hält. De facto ist der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn aber schon startklar - immerhin geht es ja am Donnerstag los. Über 90 Aussteller stehen bereit, um die Besucher mit handgefertigte Produkten, kunstvolle Dekorationen sowie kulinarische Spezialitäten und Punsch zu versorgen.

Die feierliche Eröffnung findet am 6. November um 16 Uhr statt - inklusive Segnung und Illumination des Weihnachtsbaums mit Dompfarrer Toni Faber.

Der Weihnachtsmarkt Schönbrunn ist bereit für den großen Ansturm am Donnerstag. © Roman Fuhrich

Eislaufbahn, Riesenrad und Karussell - neben den bekannten Attraktionen überrascht der Weihnachtsmarkt heuer erstmals mit der Lindt Schokoladen-Erlebniswelt und einem große Strohlabyrinth. Ein weiterer Blickfang ist die neue Krippe.

Eistraum steht bereits

Der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz, öffnet mit rund 100 Ständen erst am 14. November seine Pforten, aufgebaut wird aber schon seit 27. Oktober. Bereits fertig ist der Eistraum, gearbeitet wurde am glitzernden Paradies aus Eis und Licht seit Mitte Oktober.

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet heuer am 14. November - die Vorbereitungen laufen. © Roman Fuhrich

Einen Tag nach der Eröffnung, am 15. November, findet die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) statt, gemeinsam mit der Inbetriebnahme der weihnachtlichen Beleuchtung im Rathauspark, darunter auch der bei Besuchern so beliebte Herzerlbaum.