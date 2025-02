× FINNEAS: Österreich-Debut für Billie Eilish Bruder

Am 6. Juni lässt Billie EIlish die Stadthalle beben. Am 16. Juli legt jetzt auch ihr Bruder FINNEAS mit einem Wien-Konzert nach. Die Tickets für die Hit-Show „For Cryin' Out Loud” im Gasometer gibt's ab Donnerstag im Presale.

10 Grammys, 2 Oscars und bei fast allen Hits seiner berühmten Schwester Billie Eilish die Figner im Spiel. Finneas Baird O'Connell , besser bekannt unter seinem Künstlernamen FINNEAS, gilt als einer der größten Songwriter der Gegenwart und zündet jetzt sein allererstes Solo-Konzert in Österreich. Am 16. Juli stoppt FINNEAS mit der Tour „For Cryin' Out Loud” im Wiener Gasometer. Die Tickets für den Konzerthit gibt‘s ab Donnerstag (27. Februar) im Presale von Ticketmaster und ab Freitag dann auch bei oeticket und Ticket24.at

Das Wien-Konzert wurde erst am Montag kurzfristig zu seiner bereits ausverkauften Europa-Tournee angehängt. Damit markiert FINNEAS größte Headliner-Tour in dieser Region. For Cryin' Out Loud! : The Tour wird die Fans mit FINNEAS zeitlosen und gefühlvollen Hits, seinem einzigartigen, innovativen Sound und seinen charakteristischen, warmen Melodien in ihren Bann ziehen.

FINNEAS' selbstproduziertes zweites Solo-Studioalbum entstand aus einer Reihe von Live-Studio-Sessions in Los Angeles, bei denen er einige seiner engsten Freunde und Kollegen in einem Raum versammelte. Im Gegensatz zu seinem Debütalbum „OPTIMIST“ (2021), das ausschließlich vom Künstler selbst geschriebene und gespielte Instrumentalstücke enthielt, erweitert FINNEAS auf „For Cryin' Out Loud!“ seinen kreativen Horizont, indem er sich von der Schlafzimmerproduzenten-Mentalität abwendet und sich einer klassischen Studio-/Band-Umgebung zuwendet, was ihn zu seinem bisher erbaulichsten und rohesten Werk führt.