× Carly Pearce sorgte für Country-Herzbeben - Antrag bei Konzert

Carly Pearce brachte zum Valentinstag große Gefühle und Trennungsschmerz nach München und dirigierte dabei auch einen Heiratsantrag. oe24 war live dabei.

„Großartig, dass ihr euch für die Date-Night zum Valentinstag für mein Konzert entschieden habt. Es steht ja immerhin ein Liebeslied auf der Setlist.“ Die Grammy dotierte Country-Queen Carly Pearce sorgte in München trotzdem für Herzbeben! Und das nicht nur mit den emotionalen Songs der aktuellen CD „Hummingbird“, mit der sie die Trennung von Baseball Player Riley King und die nur 8-monatige Ehe mit Country Sänger Michael Ray verarbeitet, sondern als Dirigentin eines Heiratsantrags. Fan Girl Maria hatte ihr diesbezüglich via PM auf Instagram geschrieben und da ließ sich die „Hide the Wine“ Stimme natürlich nicht bitten: Feierlich und zur Freude der 500 Zuseher im dichtgefüllten Backstage Werk ließ sie Maria vor ihrer Freundin auf die Knie gehen.

Das Highlight eines extrem sympathischen und kurzweiligen Konzertabends, bei dem Pearce vom Opener „Rock Paper Scissors“ bis zum Mitsing-Finale „What He Didn't Do“ in verboten knappen Hot-Pants und Cowboy-Boots mit Stilettoabsatz (!) eine 19 Song starke Karriere-Retrospektive lieferte: „Country Music Made Me Do It“, „We Don't Fight Anymore“, ihr Duett mit Chris Stapleton („Mein absoluter Lieblingssong!“) „29“ und natürlich „Never Wanted to Be That Girl“. „In Amerika würde ich wohl eher die neuen „Hummingbird“ Songs spielen, aber in München, wo ich ja vorher noch nie war, muss ich mich ja erst einmal so richtig vorstellen!“

Das war die Setlist in München:

Rock Paper Scissors

Next Girl

Country Music Made Me Do It

Truck on Fire

We Don't Fight Anymore

If Looks Could Kill

My Place

Every Little Thing

Still Blue

Louisiana Woman, Mississippi Man (mit Wade Bowen)

Should've Known Better

29

Things I Don't Chase

Never Wanted to Be That Girl

Woman to Woman

Hide the Wine

I Hope You're Happy Now

Zugaben:

Oklahoma

What He Didn't Do

Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen, denn das Münchener Publikum zeigte sich zur Überraschung von Pearce („Diesen Abend werde ich nie vergessen!“) bei Hymnen wie „I Hope You're Happy Now“ oder „What He Didn't Do“ absolut textsicher und wurde dafür mit dem noch unveröffentlichten Song „If Looks Could Kill“ und dem Wade Bowen Duett „Louisiana Woman, Mississippi Man“ belohnt.





Der Texas-Troubadour sorgte ja schon im Vorprogramm mit einem eindringlichen Musik-Mix von rauhbeinig („Saturday Night“) bis streichelzart („Til It Does“) für Mega-Stimmung. Geburtstagsständchen für seinen Gitarrist Nick Gardner inklusive.