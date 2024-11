× Morgan Wallen ist der neue König der Country Musik - versäumte aber seine Krönung

2021 gecancelled - jetzt ausgezeichnet. Morgan Wallen gewinnt in Nashville den Toppreis bei den CMA Awards. Schwänzt aber die Show, bei der auch Chris Stapleton, Lainey Wilson und Cody Johnson ausgezeichnet wurden. oe24 war bei den „Oscars der Country Music“ backstage dabei.

2021 wurde Country-Rabauke Morgan Wallen („Last Night“) wegen einer rassistischen Beleidigung „gecancelled“. Jetzt, nach dem Rekord-Run mit der CD „One Thing at a Time“ (19 Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts) und über 3,1 Millionen Konzert-Besuchern, ist er endgültig rehabilitiert: In der Nacht auf Donnerstag wurde Wallen bei den 58. Country Music Association Awards in Nashville mit der Top-Trophäe als „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet. oe24 war bei den Country-Oscars live dabei.

Neben Wallen, der die Award Show in der Bridgestone Arena anders als im Vorjahr, wo er leer ausging, schwänzte, war Chris Stapleton der große Abräumer: Single des Jahres, Song des Jahres und Sänger des Jahres! Damit schraubte er seine CMA Award Sammlung auf 19 hoch. Neuer Rekord! Ex aequo mit Brooks & Dunn. „Ohne meine wunderbare Frau hätte ich wohl keinen einzigen dieser Preise gewonnen,“ zeigte sich Stapleton darob ebenso verliebt wie demütig.

© zeidler ×

oe24-Reporter Zeidler-Künz mit den Winnern Brooks & Dunn

© zeidler ×

© zeidler ×

und mit Cody Johnson.



Dazu durften sich auch Lainey Wilson (Sängerin & Video), Brooks & Dunn (Duo), Cody Johnson (Album), Megan Moroney (Newcomer) oder Old Dominion, die zum 7. Mal in Folge (!) als Gruppe des Jahres ausgezeichnet wurden, über die begehrten Trophäen freuen.

© zeidler ×

Magan Moroney (o.) und Old Dominion (u.) räumten ab.

© zeidler ×



Unter der Moderation von Luke Bryan, Football-Legende Peyton Manning und Lainey Wilson und bei oscarreifem Red Carpet Glanz von Kelsea Ballerini, Carly Pearce, Kacey Musgraves oder Dasha wurde in der Bridgestone Arena der Leitspruch von der „Biggest Night der Country Music“ mit emotionalen Performances unterstrichen.

Ashley McBryde zollte Kris Kristofferson mit „Help Me Make It Through the Night“ Tribut. Cody Johnson holte für „I‘m Gonna Love You“ sogar Carrie Underwood auf die Bühne. Ella Langley und Riley Green lieferten das Award-gekrönte Gänsehaut-Duett „You Look Like You Love Me“ und Shaboozey, der mit „A Bar Song“ ja auch die heimischen Charts eroberte, sorgte für die ganz große Party-Stimmung.

Cool: Jelly Roll, zuletzt ja in einem Video als Tätowierer von Prinz Harry !) zu sehen (oe24 berichtete), stimmte gemeinsam mit Brooks & Dunn den Country-Klassiker “Believe” an.

Dazu verbeugten sich als emotionales Highlight in einer Generationen übergreifenden Hommage Jamey Johnson, Miranda Lambert, Parker McCollum, Chris Stapleton und Lainey Wilson vor Altmeister George Strait, dem verdienten Gewinner des „Willie Nelson Lifetime Achievement Award“. Das ließ auch Hollywood-Stars wie Don Johnson, Jeff Bridges oder Billy Bob Thornton abrocken. Nur Morgan Wallen, der neue Country-König, versäumte alles.