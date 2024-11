Clip: Der gefallene Prinz zeigt sich in einem Tattoo-Studio und flucht ordentlich!

Seit einigen Jahren fällt Prinz Harry immer wieder aus seiner Prinzen-Rolle. Das hat er klar so gewählt, denn der Bruder von Thronfolger William hat sich mit seiner Familie losgesagt vom britischen Königshaus.

Royaler Streit

Enthüllungs-Interviews, eine Skandal-Biographie und eine Aufdeckungs-Doku haben nicht gerade zu einem guten Verhältnis zwischen ihm und Bruder William und Papa Charles gesorgt. Es ist wie es ist, der royale Streit ist noch immer nicht gelöst.

© Getty Images ×

Tattoo - am Popsch?

Nun sorgt Harry für einen neuen Aufreger: In einem Clip ist u sehen, wie er sich ein Tattoo stechen lässt. Am Hals! Er schlägt noch vor, man möge es ihm am Popsch stechen, doch der Tätowierer legt schon los in Gesichtsnähe. Aber, was steckt dahinter?

Charity

Prinz Harry hat hier nur einem Sketch mitgewirkt, in dem es so aussieht, als würde er sich von dem amerikanischen Musikstar Jelly Roll tätowieren lassen, als Teil der Vorbereitung auf die Invictus Games in Kanada. Diese Charity-Organistation liegt dem Herzog besonders am Herzen.

Quietschender Harry

In dem Video, das im New Yorker Tattoo-Studio East Side Ink gedreht wurde, quietscht der 40-jährige Herzog von Sussex, als er auf dem Stuhl sitzt und sich ein falsches Tattoo stechen lässt. Jelly Roll wurde als erster Headliner für die Abschlusszeremonie des Sportturniers im nächsten Jahr bestätigt, das vom 8. bis 16. Februar stattfindet.