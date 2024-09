Prinz Harry kehrt nach England zurück - aber ohne Meghan!

Schon länger heißt es, dass Harry einen Weg zurück sucht.

Äußerst überraschend: Kates Schwager Prinz Harry wird demnächst erstmals seit Monaten wieder zu einem öffentlichen Termin in seine Heimat England reisen.

Mehr über Harry

Veranstaltung

Der jüngere Sohn von König Charles III. (75) werde in seiner Rolle als Schirmherr von Wellchild am 30. September an einer Veranstaltung teilnehmen, teilte die Organisation mit. Zuletzt war Harry im Mai zum zehnten Jahrestag der Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten, die er gegründet hat, nach London gereist.

Wie schon seit ein paar Monaten aus Insiderkreisen zu hören ist, sucht Harry vermehrt die Nähe zu seiner Stammfamilie . Er soll nach einem Weg zurück zu den Royals und den Pflichten suchen, heißt es. Doch zuvor müsste die familiäre Ebene geklärt werden.

Geburtstagsgrüße

Der Fünfte der britischen Thronfolge lebt seit Jahren mit Ehefrau Herzogin Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Kalifornien. Das Verhältnis mit den Verwandten in Großbritannien gilt nach scharfen Vorwürfen des Paares gegen die Royal Family als zerrüttet. Im Mai traf Harry weder Vater Charles noch Bruder William. Durchaus für Aufsehen sorgte deshalb, dass ihm kürzlich sowohl auf dem offiziellen X-Account von Charles und Königin Camilla (77) als auch auf dem von William und Kate zum 40. Geburtstag gratuliert wurde.