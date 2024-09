Insider: Harry fordert Entschuldigung von William, dann kehrt er als Royal zurück

Gibt es doch einen Weg zurück für Harry?

Neuigkeiten zum Zwist der royalen Brüder: Prinz Harry würde an den Hof in England zurückkehren, wenn er eine Entschuldigung von seinem Bruder Prinz William erhalten würde, wie Quellen nun gegenüber britischen Medien verraten haben.

Leben aufgegeben

Der Herzog von Sussex konzentriert sich darauf, „sein Leben in den Vereinigten Staaten erfolgreich zu führen“ und behauptet, er sei glücklich mit seiner Entscheidung, sein königliches Leben aufzugeben, so Quellen aus dem Umfeld des Herzogs. Allerdings soll er sich so etwas wie gelegentliche Verpflichtungen wünschen, um "auszuhelfen". Reisen im Zeichen der Krone, Veranstaltungen besuchen zum Beispiel.

Charles muss einlenken

Die Order, so die Einschätzung der Quellen weiter, müsste allerdings vom König persönlich kommen. Und Charles wiederum hört auf seinen ältesten Sohn William sehr genau. Immerhin ist dieser der Thronfolger des Landes. William, so heißt es sei noch immer erschüttert über Harrys Biografie "Spare".

Buch entzweite Familie

Seit diesem Enthüllungsbuch sollen die Brüder nicht mehr miteinander geredet haben. Auch nicht, als sie sich wenige Meter von einander im selben Raum befanden, als ihr gemeinsamer Onkel Lord Fellows im August beerdigt wurde.

Harry hat Kontakt aufgenommen

Berichten vom Wochenende zufolge hat Harry eine Gruppe ehemaliger vertrauter Berater und alter Freunde kontaktiert, um einen „Plan“ zu erstellen, wie er sich eines Tages wieder in britischen Kreisen bewegen könnte.