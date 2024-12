× Jahresrückblick 2024: Das waren die Dating-Trends des Jahres

„Situationships“ sind passé: Singles setzen 2024 auf Klarheit und bewusste Entscheidungen. it neuen Trends wie „Loud Looking“, „Nano-Ships“ und „Kiss-mets“ starten sie mutig ins Jahr 2025.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Jahresrückblicke sind in vollem Gange - auch in puncto Dating. Mit „Year in Swipe™“ präsentiert Tinder die aufregendsten Trends aus 2024, und was uns 2025 erwartet. Fest steht schon jetzt: Singles setzen zunehmend auf bewusste Entscheidungen und klare Kommunikation und gehen mit selbstbewussten Absichten ins neue Jahr. 2025 geht es nicht mehr nur um Matches, sondern um echte Verbindungen, die zu den eigenen Werten passen.

Die häufigsten Vornamen 2024 für Männer

Alex Daniel David Lucas Chris John Carlos James Gabriel Michael

Die häufigsten Vornamen 2024 für Frauen

Maria Laura Anna Ana Sara Sarah Emma Emily Julia Sofia

Die attraktivsten Sternzeichen 2024 für Männer

Zwilling Stier Jungfrau Fische Löwe Skorpion Schütze Krebs Widder Wassermann Waage Steinbock

Die attraktivsten Sternzeichen 2024 für Frauen

Jungfrau Löwe Zwilling Skorpion Stier Fische Schütze Wassermann Waage Krebs Widder Steinbock

Am schnellsten wachsende Interessen 2024

Gaming Spa Playlists Heavy Metal New music

Top Studienfächer 2024

Informatik Psychologie Finanzwesen Maschinenbau Biologie

Diese Dating-Trends prägten 2024 und befeuern 2025

#1. SINGLES SETZEN AUF „LOUD LOOKING“ – KEINE RATEREI MEHR IM „BRAT SUMMER“

Suche nach allem – außer Unsicherheit!

2024 war das Jahr, in dem Singles ihre Dating-Reise selbst in die Hand nehmen. Anstatt sich in Mixed Signals und unsicheren Matches zu verlieren, wurden klare Worte und gezielte Absichten zum Standard. Die Phrase „Looking for...“ war die am häufigsten verwendete in Tinder-Bios, ein Zeichen dafür, dass Singles wissen, was sie wollen. 2025 planen fast 20 % der in einer globalen Umfrage befragten Singles, ihre Liebe durch Vision Boards zu manifestieren – mit Fokus auf Vertrauen, Anziehung und gemeinsame Werte. „Loud Looking“ hat Situationships endgültig den Garaus gemacht: Dating ohne klare Kommunikation? Das bleibt in 2024.

#2. EINIGE NENNEN ES SCHICKSAL, WIR NENNEN ES „KISS-MET“

Dating-Regeln? Wer braucht die überhaupt?

2025 hat einen neuen Vibe: „Geplant, aber irgendwie auch nicht.“ Mit „Kiss-met“ feiern Singles die Schönheit des Zufalls – eine moderne Neuinterpretation des klassischen „Meet Cute“. Klar, der erste Kontakt entsteht online, aber das echte Abenteuer beginnt danach. Ob schweißtreibende Wanderungen – 40 % der Singles haben das auf ihrer To-Do-Liste – chaotische Töpferkurse (34 %) oder Vintage-Shopping-Trips¹: Diese Erlebnisse sind nicht perfekt durchgeplant, aber sie schaffen Erinnerungen, die bleiben.

#3. KEINE ROMANTIK IST ZU KLEIN: WILLKOMMEN IN DER WELT DER „NANO-SHIPS“

Romantik, wie wir sie wollen – in allen Formen!

Von flüchtigen Blicken in der U-Bahn („Eyecontactship“) bis zu täglichen „Guten Morgen“-Nachrichten von der „Textuationship“: 2024 hat gezeigt, dass selbst die kleinsten Verbindungen zählen. Singles entdecken in diesen Mikro-Momenten große Bedeutung – „Nano-Ships“ beweisen, dass nicht jede Verbindung groß sein muss, um echt zu sein. 2025 bringt diesen Optimismus mit: Mit einem Fokus auf kleine, bedeutsame Interaktionen feiern Singles jeden Funken, der eine Beziehung oder Verbindung entstehen lässt.

#4. DATING IST EIN TEAMSPIEL

Freund:innen sind die wahren MVPs.

Singles straffen 2025 ihre Dating-Strategie: Statt auf Quantität setzen fast ein Viertel der Befragten auf Qualität – weniger Dates, dafür tiefere Verbindungen. Doch es zählt nicht nur der Eindruck beim Date, sondern auch das Feedback aus dem Freundeskreis. 60 % der Singles holten sich 2024 Dating-Tipps von Freund:innen, und fast 20 % checkten potenzielle Matches vorab auf Social Media.

Auch die Sterne spielen eine entscheidende Rolle! Rund 40 % der Singles lassen sich bei ihren Entscheidungen von astrologischen Vorhersagen beeinflussen.² Besonders beliebt waren 2024 Jungfrauen, Zwillinge, Löwen, Schützen und Skorpione – sie räumten auf Tinder die meisten Likes ab!

#5. KOMMUNIKATION IST QUEEN

Keine halben Sachen: Ehrlichkeit und Klarheit sind entscheidend.

Wer die innere Arbeit gemacht hat, sucht 2025 nach Beziehungen, die Tiefe und Intention mitbringen. Singles legen Wert auf Vertrauen (40 %), Anziehung (35 %) und gemeinsame Werte (31 %). Gleichzeitig gibt es klare No-Gos: Schlechte Hygiene (50 %), Unhöflichkeit (44 %) und endloses Gerede über Ex-Partner (34 %) gehen gar nicht.Das Ziel? Verbindungen auf Augenhöhe, bei denen Klarheit und ehrliche Kommunikation im Mittelpunkt stehen. Kein Wunder, dass fast 45 % nach dem „Golden-Retriever-Typ“ suchen – loyal, optimistisch und immer bereit, mit anzupacken!