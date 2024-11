Der große Sex-Vergleich: Deutschland, Österreich und die Schweiz im Bett-Check

Welches Land nimmt sich für das Vergnügen zwischen den Laken am meisten Zeit? Wie lange dauert Sex und das Kuscheln danach im Durchschnitt? Und worauf kommt es wirklich an? All das hat die Dating-App Parship in einer Studie herausgefunden.

Ist beim Liebesspiel der romantische Weg mit Zärtlichkeiten, langem Vorspiel und ganz viel Küssen das Ziel, oder darf es auch mal kurz und leidenschaftlich sein? Sowohl der Akt als auch die Nachsorge ("Aftercare") nehmen Zeit in Anspruch, doch wie viel genau? Eine Studie der Dating-App Parship hat dazu Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt – mit überraschenden Ergebnissen.

Im Schnitt genügt eine Viertelstunde

Ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz: Der durchschnittliche sexuelle Akt dauert nicht länger als 15 Minuten. Die Deutschen nehmen sich dabei mit durchschnittlich 14,7 Minuten am meisten Zeit, während die Österreicher mit 14,2 Minuten den Titel für den schnellsten Sex im deutschsprachigen Raum beanspruchen.

Männer wünschen sich längeren Sex

Interessanterweise wünschen sich Männer tendenziell, dass das Vergnügen länger dauert. Auch gibt es Unterschiede zwischen den Ländern: In Deutschland sind die Erwartungen mit 14,4 Minuten bei Frauen und 15 Minuten bei Männern am ausgeglichensten. In Österreich hingegen klafft die Zeitspanne deutlich weiter auseinander (Frauen: 13,2 Minuten; Männer: 15,2 Minuten). Zudem zeigt sich, dass mit steigendem Alter die Sexdauer abnimmt: Während sich junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland etwa 16 Minuten für das Liebesspiel nehmen, sinkt die Dauer bei über 60-Jährigen auf durchschnittlich 12,5 Minuten.

Deutschland kuschelt am längsten

Das Ende kommt selten direkt nach dem Höhepunkt – das zeigen auch die Daten. Denn danach geht es oft noch in die Kuschelphase über. Hier sind die Menschen in Deutschland führend: Im Schnitt wird dort 21,2 Minuten nach dem Sex gekuschelt. Österreich liegt mit 20,8 Minuten knapp dahinter, während die Schweiz mit 17,6 Minuten eher in der Kategorie „kurz und knapp“ bleibt.

In diese Kategorie lassen sich auch die Millennials zwischen 30 und 39 Jahren einordnen. Ihr Kuschelfaktor ist mit nur 16,9 Minuten in Deutschland (Österreich: 15,1 Minuten; Schweiz: 14,5 Minuten) kürzer als bei allen anderen Altersgruppen. Tendenziell steigt die Kuschelfreude allerdings mit dem Alter. Außerdem interessant: Vergebene Männer und Frauen in Deutschland liegen sich nach dem Akt durchschnittlich 19,3 Minuten in den Armen. Bei den Singles hingegen ist der Wunsch nach geborgener Zweisamkeit deutlich größer: Sie kuscheln satte 25,4 Minuten!