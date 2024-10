Vor wenigen Tagen hat PR-Berater Rudi Fußi eine Kandidatur für den SPÖ-Bundesparteivorsitz angekündigt – jetzt geht er offenbar auch unter die Sänger. Die Reaktionen auf die Gesangskünste fallen auf X fast durchwegs schlecht aus.

Erst kürzlich hat sich PR-Berater Rudolf Fußi mit einer Grundsatzrede für den Vorsitz der SPÖ beworben. "Der Zustand meiner Partei ist noch erbärmlicher als der Zustand der Republik", beschrieb er in einer Pressekonferenz am Mittwoch seine Motivation, Unterstützungserklärungen für eine Direktwahl zu sammeln. Um in eine Direktwahl gegen Babler zu gehen, muss Fußi erst einmal 14.000 Unterschriften sammeln. Jetzt geht der PR-Berater auch noch unter die Sänger.

Rudi Fußi: "Auch Politiker können Hobbies haben"

"Auch Politiker können Hobbies haben und ihren Talenten folgen. Bei mir ist es unter anderem singen. Nach der ersten Gesangsstunde klingt es so. Schönes Wochenende und Alles Liebe!", beschreibt er in einem Beitrag auf der Plattform X seine Gesangseinheit. Es folgt eine Karaoke-Vorstellung des Songs "That's Life" von Frank Sinatra (gest. 1998).

Voller Inbrunst und mit österreichischem Akzent singt Fußi den Klassiker. Die Reaktionen auf Social Media fallen schlecht aus.

Auch Politiker können Hobbies haben und ihren Talenten folgen. Bei mir ist es unter anderem singen. Nach der ersten Gesangsstunde klingt es so. Schönes Wochenende und Alles Liebe! pic.twitter.com/33RtlHEa7F — Rudi Fußi (@rudifussi) October 12, 2024

Singender Fußi löst Shitstorm aus

"Geh bitte! Nur weil Sie eine Rede gehalten haben und jetzt in Fernsehstudios mit kreideweicher Stimme Dinge sagen, sind Sie kein Politiker", heißt es etwa in einem bissigen Kommentar. "In diesem Video ist nur ein Selbstdarsteller zu sehen", schreibt eine Userin. "Sehe nur einen Menschen, der sich zurzeit freiwillig ruiniert und blamiert und finde dies schade…", heißt es in einem weiteren negativen Kommentar.

Viele User vergleichen Rudi Fußi mit dem Ex-Politiker und NEOS-Parteigründer Matthias Strolz. Dieser nimmt zusammen mit dem Musiker Kurt Razelli Alben auf und geht damit auf Tour. "Wie lange noch, bist die erste Nummer mit Razelli rauskommt, und Gespräche mit einem Baum veröffentlicht werden?" und "Es strolzt" merken zwei User an.