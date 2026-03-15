Backstage-Wirbel um Sido: Neue Frau und Joint

Rap-Rüpel Sido sorgte in Berlin für Aufsehen. Beim Konzert von Sarah Connor zeigte sich der 45-Jährige sichtlich entspannt mit einer neuen Frau an seiner Seite und einem Joint.

Der Musiker bereitete sich auf ganz eigene Weise auf seinen Mini-Auftritt neben der topfitten Sarah Connor vor. Bis kurz vor 22:00 Uhr verfolgte Sido das Geschehen aus einer Loge im dritten Stock der Berliner Arena. Dabei war der Rapper nicht allein: In Begleitung eines Trupps grimmiger Männer und eines Bodyguards nahm eine junge, dunkelhaarige Frau direkt neben ihm Platz.

Vertraute Szenen in Berlin

Die beiden wirkten während des Konzerts sehr vertraut, tuschelten und lachten gemeinsam. Sido, der sichtlich hibbelig wirkte und ständig mit dem Fuß wippte, drehte sich immer wieder zu seiner Begleitung und küsste sie schließlich auf die Stirn. Es scheint ganz so, als gäbe es eine neue Frau im Leben des Musikers. Auch für die Verpflegung der Gruppe war bestens gesorgt, wobei vor allem Wodka mit Zitrone die Wartezeit bis zum Bühnenfinale verkürzte.

Joint trotz striktem Rauchverbot

Gegen mögliches Lampenfieber griff der Chef der Entourage zu einem speziellen Mittel. Sido hielt minutenlang einen fertig gebauten Joint in der Hand, bevor er diesen schließlich anzündete. Während Sarah Connor auf der Bühne ihre Hits wie „Ich wünsch’ Dir“ ablieferte, nebelte der Rapper vom Logenbereich aus Teile des Publikums ein – und das, obwohl in der gesamten Halle eigentlich ein striktes Rauchverbot herrscht.

Sportlicher Auftritt zum Abschluss

Trotz der feucht-fröhlichen Vorbereitung legte Sido kurz vor dem Ende der Show einen sportlichen Auftritt hin. Gemeinsam mit Sarah Connor, die im Leder-Outfit auf der Bühne stand, lieferte er den geplanten Part ab. Ob der Rapper allerdings einen offiziellen Dopingtest an diesem Abend bestanden hätte, darf nach den Beobachtungen in der VIP-Loge zumindest bezweifelt werden. Der Abend in Berlin blieb jedenfalls ganz im Stil des „Rap-Rüpels“.