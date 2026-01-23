Alles zu oe24VIP
Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© zeidler

Neuer Pop-Hype

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation

Von
23.01.26, 09:13
Teilen

Er ist wieder da. Harry Styles startet nach 4-jähriger CD-Pause mit dem neuen Hit "Aperture“ wieder voll durch und legt gleich eine gigantische Konzert-Serie drauf. Kreisch! 

30 Mal – in Worten: Dreißig Mal!- Madison Square Garden. Dazu 6 Mal Wembley Stadion und weitere Konzert-Serien unter dem Motto „Together, Together“ in Amsterdam, Mexico, Sao Paolo oder Australien. Kampfansage von Pop-Schnuckel Harry Styles nach fast dreijähriger Tourpause. Über 1,2 Millionen Tickets werden für die Konzertreihe aufgelegt. Der Vorverkauf startet am Montag den 26. Jänner (Album Presale) bzw. am Freitag (30. 1.) (General Sale). Österreich-Stopp gibt es leider keinen.

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Sony Music

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Instagram

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Instagram

Dazu stürmt er mit dem brandneuen Hit „Aperture“, einer coolen Lo-Fi-Electronic-Pop-Hymne, wieder weltweit die iTunes-Charts. In 16 Ländern auf Platz 1. Natürlich auch in Österreich. Nachdem Styles die letzten Jahre ja eher nur mit Mode (Gucci Kooperation) seiner Liaison zum kanadischen Model Taylor Russell und als Marathonläufer aufhorchen ließ, setzt jetzt endlich wieder große Pop-Ausrufezeichen.

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Instagram

Am 6. März lässt er die heißersehnte CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ folgen. 12 neue Hits, die er auf seiner Homepage in unzähligen Fan-Bundles feilbietet. Die neue von der Clubbing-Szene in Berlin inspirierte CD gilt bereits als heißer Kandidat für den Titel „Album des Jahres“.

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Instagram
 

Gigantische Tour: Harry Styles zündet neuen Hit und Konzertsensation
© Getty Images

Den begehrten Grammy dafür hat er ja schon mit dem 2022er Kracher „Harry’s House“ eingefahren. Und das trotz bärenstarker Konkurrenz von Adele, Coldplay oder Beyoncé. Auch jetzt lässt Styles wieder das Pop-Business erzittern. Mit neuem Kult-Sound und einer gigantischen Konzert-Serie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

