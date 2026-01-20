Neuer Hype um die Backstreet Boys nach Schladming-Triple

Alles zu oe24VIP
© Dennis Leapold

10. Konzert fixiert

Von
20.01.26, 13:34 | Aktualisiert: 20.01.26, 15:11
Teilen

2025 sorgten sie in Schladming für Kreischalarm. 2026 lassen die Backstreet Boys nur Düsseldorf ausflippen. Die Nachfrage ist enorm. Jetzt wurde das 10. Konzert fixiert!  

Im Dezember ließen sie über 50.000 Fans bei drei Konzerten in Schladming ausflippen, jetzt brechen die Backstreet Boys wieder alle Rekorde. Für die ab 25. September anberaumte Konzertserie „Into The Millennium – Homecoming: Live in Germany“ in Düsseldorf wurden bereits über 400.000 Tickets verkauft. Jetzt legen Nick, AJ, Howie, Kevin und Brian mit einem 10. Stadionkonzert nach und lassen auch am 7.Oktober die Merkur Spiel Arena beben. Der größte Pop-Hype des Jahres in Deutschland!

© Live Nation

© Pressefoto Scharinger

„Into The Millennium – Homecoming: Live in Germany“ sind die einzigen Europa-Shows der Backstreet Boys 2026 und machen diese Residency so speziell. Auch weil die zu Männern gereifte Boyband dabei ihr legendäres, fünffach GRAMMY-nominiertes Album „Millennium“ damit zum Leben erweckt. Am Programm der von Triplepack in Schladming abgeleiteten Hit-Show stehen Mitsing-Hymnen wie „I Want It That Way“ und „Larger Than Life“ sowie eine Auswahl ihrer größten Hits.

© Harald Steiner

Die Tickets für das 10. Und letzte Konzert in Düsseldorf gibt’s am Mittwoch (21. Jänner) im Fanclub Presale und ab Donnerstag (22. Jänner) bei Ticketmaster.

