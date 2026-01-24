Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Olympia Cortina
© GEPA

Bis zu 9.000 €

Olympia-Skandal: Ermittlungen wegen Wucher-Tickets

24.01.26, 15:02
Teilen

Ticketpreise von mehreren Tausend Euro für Bewerbe bei den bevorstehenden Olympischen Winterspielen haben Italiens Behörden auf den Plan gerufen.

Die zuständige Behörde Agcom ermittelt gegen zwei Online-Plattformen wegen des illegalen Weiterverkaufs von Eintrittskarten im Internet. Der Vorwurf: Auf einem digitalen Schwarzmarkt sollen Tickets für die Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo zu überhöhten Preisen angeboten worden sein.

Nach Ermittlungen der Finanzpolizei soll es um Tausende Tickets für Bewerbe und die Eröffnungsfeier gehen. Besonders auffällig seien Preise von über 6.000 Euro für einzelne Finali und bis zu mehr als 9.000 Euro für stark nachgefragte Disziplinen - während offizielle Tickets nur einen Bruchteil kosten.

Lesen Sie auch

Verbraucherschützer kritisieren die Praxis scharf und sprechen von inakzeptabler Spekulation auf Kosten der Fans. Die Behörden prüfen nun Maßnahmen bis hin zur Sperrung der betroffenen Online-Plattformen, wie es das italienische Gesetz in besonders schweren Fällen vorsieht. Ziel ist es nach Angaben von Agcom, faire Preise durchzusetzen und den Zugang zu den Spielen für Zuschauer nicht vom Geldbeutel abhängig zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden