Freche Flirt-Ansage von Lindsey Vonn vor Olympia

Lindsey Vonn richtet den Blick nach vorn – sportlich wie privat. Kurz vor den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) sorgt die US-Ski-Ikone mit einer frechen, sehr persönlichen Ansage für Aufsehen

Erstmals in ihrer Karriere wird Vonn als Single bei Olympischen Spielen an den Start gehen – und genau das empfindet sie als Befreiung.

„Ich war vor Olympischen Spielen noch nie Single“, sagt die 41-Jährige im Interview mit dem Magazin SELF. „Darauf freue ich mich jetzt. Es tut gut, mich einmal ganz auf mich selbst konzentrieren zu können.“ Eine klare Botschaft – selbstbewusst, unabhängig und mit einem Augenzwinkern kurz vor dem nächsten Großereignis.

Sportlich wieder top

Sportlich hat Vonn zuletzt ohnehin alle Kritiker verstummen lassen. Nach ihrem Karriereende 2019 feierte sie im Dezember 2024 ein viel beachtetes Comeback im Weltcup – und kehrte trotz künstlichem Knie und langer Verletzungshistorie direkt an die Spitze zurück. Zwei Saisonsiege sprechen eine deutliche Sprache. Beim Weltcup-Finale im März 2025 in Sun Valley wurde sie im Super-G Zweite und schrieb Geschichte: Als älteste Podestfahrerin aller Zeiten. Aktuell führt sie im Abfahrtsweltcup.

„Es war schön, allen das Gegenteil zu beweisen“, sagte Vonn rückblickend. „Ich wusste selbst, dass ich es schaffen kann.“ Zweifel hatte es im Vorfeld genug gegeben – auch aus prominenten Reihen. Franz Klammer und Pirmin Zurbriggen äußerten öffentlich Skepsis an ihrem Comeback. Kritik, die Vonn nicht kaltließ. In der Süddeutschen Zeitung sprach sie von respektlosen persönlichen Angriffen, besonders schmerzhaft seien jene aus dem eigenen Ski-Umfeld gewesen. „Diese Leute wissen letztlich nicht, wer ich bin“, stellte sie klar.

In Cortina will Vonn nun noch einmal angreifen – sportlich fokussiert und privat so frei wie nie. Drei olympische Medaillen hat sie bereits gewonnen: Gold in der Abfahrt 2010 sowie Bronze im Super-G 2010 und in der Abfahrt 2018.