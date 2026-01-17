Sekt-Hoppala! Vonn wird dank rot-weiß-roter Fans zum Feierbiest

Bei der Damen-Abfahrt im italienischen Tarvis hat es für Lindsey Vonn "nur" zu Platz drei gereicht - die US-Amerikanerin hatte aber dennoch großen Spaß.

Dank Fans aus Österreich wurde die 41-Jährige zum "Feierbiest": Auf Instagram postete Vonn einen Video-Clip, in dem rot-weiß-rote Fans die Ski-Ikone abfeiern.

"Ehrlich, die besten Fans aller Zeiten! Ich liebe euch", schrieb Vonn und feierte fleißig mit.

Bei der Champagner-Zeremonie der FIS passierte ihr dann ein kleines Hoppala: Die Sektflasche war wohl zu stark geschüttelt, die Amerikanerin spuckte den edlen Sprudel in hohem Bogen wieder aus.

Ihre Antwort klingt wie eine Drohung an die Konkurrenz: "Ich glaube, ich brauche mehr Übung!"